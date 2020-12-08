溪頭米堤大飯店，今年獲交通部觀光局評鑑為五星級觀光飯店。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店山泉水游泳池，含有豐沛的負離子。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店今年通過交通部觀光局「五星級觀光飯店」評鑑；近日，由「易遊網」舉辦的台灣最美飯店網路票選，在豪華渡假型飯店中脫穎而出，勇奪全國第1名，連戰皆捷，雙喜臨門！

由易遊網舉辦的2020台灣最美飯店線上票選，分為豪華渡假型、精品渡假型、豪華都會型及精品都會型4類；溪頭米堤大飯店在豪華渡假型飯店中，一枝獨秀獲得最高票，勇奪冠軍，比去年獲選為台灣中部及離島最美麗飯店，更上層樓！另外，溪頭妖怪村主題飯店明山森林會館，則獲得精品渡假型飯店第4名。

溪頭米堤大飯店，慶祝今年榮獲五星級觀光渡假飯店評鑑，將於12月25、26日，舉辦耶誕公益音樂會《音樂和舞蹈的相遇》，邀請手風琴家李承宗、小提琴家王致翔、低音提琴家陳弘之、鋼琴家陳永禎及舞蹈家賴耘琪、陳姿帆等人演出。

溪頭森林深呼吸跨年晚會《極光．跨年在米堤光雕秀》，將於山泉水游泳池畔舉行，在跨年倒數時刻敲響幸福的鐘聲，許下新年的願望。如今，獲得全國最美飯店殊榮，更是增添喜氣！

溪頭米堤大飯店副總經理林靜惠表示，感謝各界的熱烈參與，讓溪頭米堤贏得冠軍寶座，未來，將提供更優質的餐旅服務，讓旅客感受到米堤的用心與真誠。

(中時 )