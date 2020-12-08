大陸女星迪麗熱巴來自新疆，卻有一臉混血美顏，出道至今顏值一直受到矚目，不久前被傳出顏值崩壞的危機，引起熱議；近日迪麗熱巴替時尚雜誌拍的一系列美照曝光，以起床頭造型美出新境界，夯上微博熱搜，網友大讚「人間仙女」。

微博瘋傳一組迪麗熱巴登時尚雜誌《費加羅Figaro》的照片，她一頭凌亂黑長髮，頹廢慵懶的模樣，被比喻成「起床頭造型」，但還是美得令人窒息；無論是身穿西裝外套，還是拖地長裙，都完美呈現每套造型不同的味道，一雙會說話的眼睛堅定地看著鏡頭，每張照片都像是有不同故事。

近日迪麗熱巴替時尚雜誌拍的一系列美照曝光，以起床頭造型美出新境界，夯上微博熱搜，網友大讚「人間仙女」。(圖/ 摘自微博)

迪麗熱巴這一系列頹廢美照，讓粉絲都瘋狂淪陷。(圖/ 摘自微博)

迪麗熱巴這一系列頹廢美照，讓粉絲都瘋狂淪陷，「已被美暈」、「病嬌女主角來了」、「美女就是連起床造型都這麼光芒萬丈，擁有凌亂慵懶的美」、「天生麗質就可以這麼任性」、「大明星的起床頭怎麽這麼美」、「凌亂中帶有一絲對塵世的不屑，是仙女沒錯」、「果然美女怎麽都好看，我起床頭就是個雞窩」。

她和古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜受封「新疆四美」，但她精緻又古典的外型，讓她成為古裝電視劇女主角專業戶，也是各大廣告的代言人。

(中時新聞網)