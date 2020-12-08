中式早餐深受許多民眾喜愛，不論是早餐或是宵夜時段都能吸引饕客前來，點一杯熱騰騰的豆漿暖身。不過豆漿還有另外一種吃法，加入醋、鹽、醬油、醬菜等調料後，配上油條和蛋，馬上變成截然不同「鹹豆漿」。不過，鹹豆漿的接受度卻非常兩極，甚至挨轟味道像「嘔吐物」、「廚餘」，近日在網上掀起論戰。

網友在PTT上發文表示，豆漿是傳統古早的美食，濃醇豆香加上淡淡甜味，「真的很好喝！」但曾幾何時，居然發明了鹹豆漿，好喝的豆漿加入了醬油蔥花辣油後，根本令人作嘔，噁心程度堪比廚餘。詢問「到底是怎樣的人吃廚餘還會覺得讚不絕口，有沒有第一個把豆漿變鹹的人在想什麼？」

網友在PTT上發文詢問，「到底是怎樣的人吃廚餘還會覺得讚不絕口，有沒有第一個把豆漿變鹹的人在想什麼？」(摘自PTT)

貼文一出，有同感的網友紛紛表示「報復社會吧，有夠噁的食物」、「鹹豆漿根本跟噴沒兩樣」、「鹹豆漿的外型跟油水分離槽的內容物有87成像」、「嘔吐物也吃得下去真不簡單」、「他只是誤會了別人嘔吐出來的東西當成食物」。

不過，也有網友對鹹豆漿讚譽有加，更指出，豆漿本來一開始就是無味或鹹食，是後來產糖地方的人把他變甜食。「我覺得鹹的比甜的好吃」、「非常好吃，一堆不懂吃的」、「鹹豆漿超好吃」、「加糖才是後面出現的」。

有網友表示，別小看鹹豆漿的魅力，其實「日本人超愛！」據了解，日本就開了一間叫「東京豆漿生活」的台日早餐店，其中鹹豆漿深受本人喜愛，不僅受到日本電視台採訪，更被預測成為繼珍珠奶茶後的爆紅美食。

在東京的台灣美食，東京豆漿生活。（摘自YT:mogupojiチャンネル）

(中時新聞網)