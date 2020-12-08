台北車站前車禍 計程車疑暴衝連撞機車 多名騎士受傷 19:182020/12/08 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北車站計程車突爆衝 多輛機車遭撞飛(圖截自影片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北車站計程車突爆衝 多輛機車遭撞飛 訂閱影音： 中時新聞網 今（8）日晚間5點47分，台北市承德路與市民大道交叉路口，1輛計程車不明原因衝撞多輛機車，造成多名民眾受傷，現場共計9名傷者，包括6男3女，意識皆清醒，其中4名傷者送往中興醫院、3名送馬偕、另外2名則送台大。 國道苗栗段一夜兩事故 2貨車翻落邊坡釀3傷 馬公市公所停車棚內3輛公務貨車及1輛機車莫名火災 (中時新聞網) #輛機車 #傷者 #台北車站 #計程車 #爆衝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 距離台北車站才7站 網曝致命缺陷 急勸別買 12:152020/12/07 生活 前一晚喝太多還在茫 醉男駕休旅車下坡衝太快撞遊覽車 12:352020/12/08 社會 高雄市環保騎士隊 7日成軍使用電動機車 17:002020/12/07 寶島 雲林良品上場 台北食品展衝業績 04:092020/12/08 地方新聞 四枝筆台東巡演遇台鐵坍方 揪大學同學LULU順道旅遊 16:232020/12/08 娛樂 小貨車撞機車 夫妻噴飛雙亡 04:092020/12/07 社會新聞 連晨翔踩小人揪黃偉晉講幹話洩壓 04:092020/12/07 娛樂新聞 南投幼貓被撞男急求救 網見特殊斑紋嚇壞：是石虎 18:342020/12/08 萌寵 社會熱門新聞 青山宮遶境活春宮爆熱議 赤裸男女身分恐曝光 - 社會 黑絲業務女友陪客戶試車「台北到礁溪」 網懷疑：試哪一種車？ - 社會 台北車站計程車突爆衝 多輛機車遭撞飛 - 社會 青山宮遶境驚見活春宮 赤裸男女貼窗啪啪 信徒全看光 - 社會 姊停車場爆頭慘死 雙胞胎妹追兇1年 高大成：死因恐不單純 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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