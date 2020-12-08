台北車站計程車突爆衝 多輛機車遭撞飛

今（8）日晚間5點47分，台北市承德路與市民大道交叉路口，1輛計程車不明原因衝撞多輛機車，造成多名民眾受傷，現場共計9名傷者，包括6男3女，意識皆清醒，其中4名傷者送往中興醫院、3名送馬偕、另外2名則送台大。

國道苗栗段一夜兩事故 2貨車翻落邊坡釀3傷
馬公市公所停車棚內3輛公務貨車及1輛機車莫名火災

(中時新聞網)

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