Janet、宥勝、林予晞、黃尚禾宣傳《戒指流浪記》。（吳松翰攝）

宥勝、林予晞宣傳《戒指流浪記》。（吳松翰攝）

宥勝宣傳《戒指流浪記》。（吳松翰攝）

林予晞宣傳《戒指流浪記》。（吳松翰攝）

導演北村豐晴、Janet、宥勝、林予晞、黃尚禾、製作人葉天倫宣傳《戒指流浪記》。（吳松翰攝）

已婚5年多的宥勝，7日趁著老婆小嫺生日，再次拿著戒指下跪求婚告白：「妳願不願意繼續當我老婆？」他8日與林予晞、謝怡芬（Janet）及黃尚禾等人一起宣傳HBO影集《戒指流浪記》時表示，婚姻有不同階段，今年又是特別的一年，加上現在全家人仍是居無定所，未來還有很多想像，所以才以那樣形式為老婆慶生，希望一起繼續走下去。且因擔心會上演真實版的《戒指流浪記》，他還先把戒指放在朋友身上，強調「絕對不能掉」。

宥勝透露，當初他是在一個平常的日子裡在房間跟老婆求婚，黃尚禾笑虧：「這樣失敗也不會有人知道。」關於求婚戒指，宥勝說：「奶奶有給我一個紅寶石的傳家戒指，但求婚時我買一個沒有很貴的鑽戒，因為我知道她不會戴，但她喜歡項鍊，所以結婚登記時買了一個比較貴的鑽石項鍊送她。」

林予晞被問是否在意求婚鑽戒？笑答：「很重要的東西化為實體很危險！不要化為真實的東西比較好保存。」如果有人下跪跟她求婚？「我一定會手刀逃跑！」

黃尚禾劇中因為已婚，便以過來人身份，一直勸說宥勝不要輕易結婚，他受訪時妙喻婚姻就像廁所一樣，「裡面的人很想出去，外面的人很想進來」，但他笑說自己還滿想結婚的，「畢竟誰家沒廁所？」宥勝秒被問覺得婚姻像廁所嗎？他尷尬笑回，兩個人怎麼相處才是關鍵，比較想用「夥伴」來形容，應該是沒有框架，就像在大地一樣，Janet聽了笑著形容宥勝的婚姻是「露天廁所」。

北村豐晴導演則說，黃尚禾的角色是他投入最多的角色，並笑說，後面因為他想當男主角，所以該角色後期的份量越來越多，「是我自我的投射」。

HBO影集《戒指流浪記》將於13日晚間9點首播，該劇日前被國際媒體喻為是2020年末最期待戲劇第一名，並有大篇幅報導，其中宥勝與林予晞在棒球場的激吻照紅到國際。

(中時 )