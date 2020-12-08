金管會今宣布，正式核發樂天國際商業銀行的營業執照，成為國內首家取得純網銀執照；銀行局官員表示，樂天銀行可以進行試營運後，就正式上路。

銀行局官員指出，樂天是純網銀，但客戶仍有領取現鈔的需求，樂天銀行可以結盟其他銀行業者，存戶仍可在合作銀行的ATM領取現鈔；至於何時試營運？官員表示，將由樂天自行決定。

樂天國際商業銀行是日本樂天銀行與國票金融控股公司，共同在台灣合資成立的純網路銀行，去年8月2日獲金管會許可設立後，經過1年的準備期，向金管會申請核發營業執照。

金管會官員表示，日前完成全部書面及實地審查作業，正式在今日核發營業執照，官員期許，純網路銀行應有創新精神，推展各項業務，積極促成普惠金融。

至於另外兩家純網銀，銀行局表示，目前正積極準備開業相關事宜，純網銀開業後，金管會將與中央銀行及中央存款保險公司合作，強化純網路銀行監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。

(中時 )