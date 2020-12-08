近來「疫」立不搖、交易熱絡的房市，讓不少年輕學子對不動產業相當好奇，甚至成為未來職涯選項之一。致力建立健全房市觀念的台北市不動產代銷商業同業公會8日表示，將捐助70萬元公益獎學金，推動產學合作，培養不動產專業人才。

台北市不動產代銷公會認為，今年新冠肺炎疫情帶動的房市熱潮，正是從校園教育培養不動產人才的最好時機，因此公會邁入第三年的「教育獎助金」，首度開放全台大專院校不動產相關科系皆可申請，將捐助70萬元公益獎學金和多個實習工作機會，鼓勵青年學子透過產學合作提早認識建築代銷產業，有機會發揮長才開創精彩人生職涯。

身為今（2020）年台北市不動產代銷公會公益委員會主委的創意家行銷董事長王明正表示，「身為建築代銷業者，我們致力做建設公司和購屋客戶的友善橋樑，無論房市景氣高漲或動盪不安，其實代銷都背負一個讓人民安居樂業的使命。」

王明正強調，當初正是為了讓大眾對「建築代銷業」有正確的觀念，希望藉由提供「教育獎助金」從校園開始推廣，期盼優秀的學子畢業後也願意投身代銷產業，因此2018年開始提供大台北地區大專院校和不動產相關科系的學生申請獎學金。

王明正表示，目前已幫助臺科大建築研究所、政大地政系、文化大學廣告學系等46位學生，共頒發109萬元。

王明正表示，雖然今年爆發新冠肺炎疫情，但不動產不降反增的交易熱度，讓台北市不動產代銷公會決定趁勢發聲，特別把今年第三屆「教育獎助金」的申請資格，除了大台北地區，擴大開放其他外縣市的知名大專院校，包含地政、不動產經營、建築、室內設計、廣告視覺傳達、數位多媒體等相關科系的學生可申請，並取消五分之一清寒家庭與低收入戶的名額限制，期待更多學生積極申請。

(工商 )