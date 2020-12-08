新冠肺炎疫情近期再度升溫，流感及新冠病毒雙重夾擊，為推廣台灣生技解決方案，貿協於今(12／8)日辦理「台灣生技及疫苗產業說明會」，邀請台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳說明「台灣生技製藥產業」，簡介生技產業聚落、臨床環境、精準醫療能量，並由國內疫苗大廠國光生技董事長詹啟賢說明「台灣疫苗發展概況及優勢」。

貿協董事長黃志芳強調，台灣擁有優良的生技產業科技和創新力，期待藉此發表會促進台灣和國際間的合作，共同對抗疫情。

為擴大效益，這次說明會採實體和線上方式辦理，共吸引20位駐華代表實體參與，和66位國外買主線上觀看YouTube直播，除現場比利時、英國、菲律賓駐華代表踴躍詢問國光進行國際合作的意願、年產量、疫苗出口狀況外，線上也有許多專業買主確認國光新冠疫苗合作意向、產能及疫苗應對穆斯林清真認證的需求，如巴西買主MAGNUM IMPORT已事先預約洽談，另日本Taichi HD Ltd.、羅馬尼亞medical gazplus、香港DEBx Medical等亦表達高度興趣，商機可期。

國光生技為亞洲唯一取得歐盟EMA與美國FDA認證之疫苗廠，主要生產流感、破傷風、腸病毒等疫苗，近期已陸續在泰國等地拿到認證，並銷售至中國、土耳其等。國光生技與被法國Sanofi收購的美國Protein Sciences合作生產四價流感疫苗，已通過美國食品暨藥物管理局(FDA)檢驗。今年疫情爆發入秋後，世界各地紛紛湧出流感疫苗需求，六、七月後土耳其、捷克、波蘭、德國、瑞士都跟國光詢問流感疫苗，規劃大幅提高明年流感疫苗的生產量。

國光積極研發的新冠肺炎疫苗，為四大技術平台中安全性較高且不須低溫儲存的重組蛋白(Recombinant protein)疫苗，目前英國GSK及法國Sanofi、美Novavax皆使用相同技術，可見該技術具國際水準和競爭優勢。雖國光目前開發進度較歐美慢，但因全球新冠疫苗需求大，產能不足國光亦可協助代工，國光已與喜康、永昕簽約作協力廠，目前估算扣除國內使用後仍可外銷，國光具備製造生產能力，也可代工生產，目前已有多國洽談中。

外貿協會持續推廣臺灣優質防疫產品，除將於12月11日辦理新南向檢測試劑法規說明會，亦將規劃更多線上發表會和洽談會，協助我商拓銷全球，建構全球防疫生態系。

(旺報 )