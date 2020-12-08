日前國民黨智庫副董事長連勝文發文關注新冠肺炎疫苗議題，卻被部分人士扭曲成他鼓吹打大陸疫苗，連勝文今出面駁斥，並表態將提告歪曲事實的相關名嘴。資深媒體人黃暐瀚也十分傻眼，直言這些當事人從未說過的話到底是怎麼來的？

黃暐瀚今在臉書上表示，連勝文日前在臉書上發文後，鄉民罵他「舔共」，立委嗆他「有膽就去打中國疫苗」，還有一些媒體，直接點名連勝文是中國大陸的「買辦」，所以需要用吹捧中國大陸的疫苗，來對中國大陸，宣誓效忠。

黃暐瀚看了連勝文的臉書貼文後指出，裡頭提到美國有線電視新聞網ＣＮＮ報導，中國大陸將使用「疫苗外交」，大量輸出疫苗（或賣或送），給東南亞的國家，但並未質疑「台灣為何不打中國疫苗」？也沒稱讚「中國疫苗效果很棒」，更未鼓吹「台灣應該施打中國疫苗」。

黃暐瀚直言，他也不懂，為什麼網路上會有那麼多人，解讀成為：「連勝文稱讚中國疫苗好棒，呼籲台灣購買中國疫苗，願意施打中國疫苗」，這些自動衍生，當事人從未說過的話，到底怎麼來的？

網友們也留言回應，「不用告，又告不贏，中天假處份都被即時駁回了，被抹黑就認了吧，誰叫你有原罪呢」、「本末倒置、積非成是……這社會已經越來越沒有是非對錯的分別了」、「沒辦法，這些 817和1450 的語文理解極差！體質酸，心地壞」。

連勝文：從未鼓吹打「中國疫苗」！ 12月4日，連勝文在臉書寫了一篇文章。（原文在此： https://reurl.cc/MdEyxK ... 由黃暐瀚發佈於 2020年12月7日 星期一

(中時新聞網)