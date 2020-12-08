美國萊豬明年元旦開放進口，禁止瘦肉精食材進入校園相關法案，遭到立法院教育、衛環委員會封殺，只以合約規範沒有罰責。市議員黃健豪8日請命說，顯示中央政府擺爛不把關，把責任推給民間廠商，市府該如何把關？市長盧秀燕說，中市將禁瘦肉精列為明年第一要務，人員經費不足必追加請市民放心。

黃健豪指出，萊豬開放已勢在必行，市府要有保護市民的責任。教育局應該要有足夠的人力幫台中市各級學校把關，明年度編列預算才151萬原，但全市公私立中小學384間、公私立幼兒園765間，等於每間學校才多1300多元，要如何為學童食安把關。

教育局長楊振昇說，151萬主要是用來買快篩試劑，抽驗、送驗及進行三級訪查、教育訓練等；經費不足問題，將從相關可支用項目來充實。

黃健豪表示，看預算就能看出政府施政重點，因應萊豬進口，每間學校只多1300元守護校園食安一定不夠；呼籲盧秀燕市長，明年元旦只要確定開放萊豬進口，市府一定要追加預算、增加人力把關校園食安。

盧秀燕強調，為市民食安把關，禁瘦肉精是明年市府第一要務；學校有營養師會把關，維護市民及校園食安市府責無旁貸，人員經費不足還會再追加，請市民放心。

黃健豪說，開放萊豬原因是要掃除貿易障礙，現在美國說暫時不談任何貿易協定？等於政府準備讓民眾白吃萊豬，真的是白吃政府，希望台中市府不要讓台中市民和台中的下一代，加入白吃的行列。

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(中時 )