Janet挺著七個月孕肚出席《戒指流浪記》宣傳。（吳松翰攝）

Janet挺著七個月孕肚出席《戒指流浪記》宣傳。（吳松翰攝）

謝怡芬（Janet）在HBO影集《戒指流浪記》飾演愛情顧問專家，透過聲音貫穿全劇，正懷著第二胎、再兩個多月就要臨盆的她說，今年因為疫情，是她與老公George住在一起相處最久的時間，已經有7、8個月了，今年讓她特別感受到有陪伴的人、很重要的人在身邊，真的不能當作理所當然，「曾開玩笑說，疫情不是害我們離婚，就是害我們有第二個寶寶」，結果不僅沒離婚，今年也讓他們覺得是非常適合在一起的一年。

她說George因疫情關係在美國的工作全部停擺，所以只能在台灣陪著她直到生產，「一定要，不然我會翻臉！剛好我生產完後一兩個月，他就要開始宣傳電影」。

她懷第一胎時胖了21公斤，第二胎懷胎７個多月，已胖了13公斤，她說自己沒有暴飲暴食，寶寶重量也正常，可以游泳游一個多小時，但爬樓梯會喘，最近容易抽筋、胃食道逆流，前幾天竟然還開始宮縮了，當時她正在總統府附近，因為走路比較急，突然就在憲兵們面前痛到停下來抱著肚子，「感受到大家都有點緊張，我也有點嚇到！」

因為想在生產那一刻才揭曉是男或女寶寶的驚喜，所以產檢時都特別要求醫生不要提前告訴她胎兒性別，不小心要看到時還會閉上眼睛，「生產很辛苦很痛，這樣會多了份期待，人生真的很少真正的驚喜，希望是拉出來時才知道是男生或女生！」她仍想要跟上一胎一樣以全自然產為主，大前提就是最後的結果是「健康寶寶、健康媽媽，已經老公不要昏倒」。

(中時 )