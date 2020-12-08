為加快經濟復甦，日本首相菅義偉周二宣布推出新一輪振興方案，總規模達73.6兆日圓（7,080億美元），包括鎖定綠能與數位創新等新成長領域進行投資。菅義偉並指出，新一輪振興方案對GDP的提振效果估計可達3.6％。

菅義偉表示，新振興方案中約有40兆日圓（3,845億美元）將用於直接財政支出，以及投入減少碳排與提升數位科技採用等領域的投資。

菅義偉指出，「在保護人民的生命與生計考量下，政府已制定出新的措施，這些措施可以維持就業、支持企業與提振經濟，同時也為綠能與數位領域開啟新的成長契機。

因應推出新振興方案，日本政府將辦理第3次追加預算，追加規模約20.1兆日圓。投資專家指出，日本政府將再發行15兆日圓公債支應振興方案，使得本財年發行新債的總額將超過100兆日圓。

為了避免經濟深陷衰退泥沼，各國政府紛紛推出貨幣與財政刺激措施，且一波接著一波，以美國為例，國會正就9,080億美元的新紓困方案進行協商。

加上之前兩輪共2.2兆美元的振興方案，日本政府總共將投入近3兆美元刺激飽受疫情衝擊的經濟。菅義偉並指出，新一輪的振興方案對GDP的提振效果估計可達3.6％。

此外，日本政府周二將上季國內生產毛額（GDP）季增年率估值由21.4％，上修至22.9％，符合市場預期，同時也凸顯全球第3大經濟體已走出衰退谷底。

受爆發新冠肺炎衝擊，日本第二季GDP跳水，季減年率高達29.2％。上一季經濟強勁反彈主要受惠於消費者與企業支出的帶動。

凱投宏觀經濟學家李爾毛斯（Tom Learmouth）表示：「日本第三季GDP大幅上修，而且10月份核心家庭支出也激增，等於支持我們對日本經濟將更快從疫情危機復甦的論點。我們預估本季GDP可望再成長2.1％（未換算成年率）。」

(工商 )