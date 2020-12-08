基龍米克斯（4195）轉投資世基生醫宣布將於年底把長片段定序系統Pacbio Sequel導入LDTs實驗室（精準醫療實驗室）實驗室，完成全方位臨床檢測服務規劃，運用長片段定序完整解碼，達成基因型別判定的高專一性及高精準度，正式提供科研單位的技術服務。

此外，世基生醫還成功的開發兒童用藥基因檢測產品，目前與知名醫學中心及教學醫院合作，預計2021年正式啟動服務，期盼透過精準醫療「準確的基因檢測結果」，避免錯誤用藥，造成二次傷害及無法彌補之遺憾。

世基生醫深耕用藥基因體學領域，除擁有自我品牌產品，也為國內許多國內大廠進行產品代工，目前藥物基因檢測套組已行銷全球，並取得包含台灣、美國、歐洲、中國、韓國、新加坡、泰國等地之銷售許可，兩項檢驗試劑更取得台灣惟二的健保基因檢測核價，包括用於抗癲癇及陣痛的HLA-B*1502、抗尿酸的HLAB-B*5801。

世基生醫這次攜手台灣業界最齊全基因檢測平台的基龍米克斯生物科技，提供全台醫療院所及政府研究單位基因檢測分析服務，並將藥物基因檢測的重要性從沒有接觸藥物的孩子開始，著重兒童用藥基因檢測，讓孩童於成長階段即可對自身藥物代謝狀況先行了解，避免日後受藥物副作用之苦。

世基生醫指出，藥物代謝中最重要的基因之一為CYP2D6，因其結構複雜，一般定序平台難以分析完整，世基使用長片段定序儀Pacbio Sequel系統，共同開發CYP2D6的檢測技術，運用其長片段定序完整解碼、無須組裝的特性，搭配強大生物資訊分析，突破現行單點或短片段定序的限制，達成基因型別判定的高專一性及高精準度。

(工商 )