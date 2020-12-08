現年63歲的港星呂良偉和妻子楊小娟兩人婚後過的十分幸福；呂良偉也數次在訪問中稱讚嬌妻投資眼光精準，讓他目前身價累積已達10億(約43億新台幣)。呂良偉也開玩笑說，家中的經濟大權由太太掌控，自己則靠領零用錢當生活費。

昨(7日)，楊小娟在自己的社群平台曬出一組老公視角的貴氣美照。照片中的她身穿藍色背心和黑色短褲，過膝的長筒靴更襯托出她一雙修長美腿，整體造型貴氣感十足。

楊小娟曬老公視角貴氣美照(圖/ 微博)

但最貴氣逼人的，不是楊小娟一身的造型，而是她手上戴的大鑽戒；這枚巨大的鑽戒，除了戒托上的大鑽石，戒圍上的碎鑽也十分耀眼。不少網友看了之後不禁好奇：「天啊！這枚鑽戒到底值多少錢吶？」

楊小娟手上的大鑽戒十分貴氣 (圖/ 微博)

回顧呂良偉的感情世界，揮別前兩任妻子周海媚和鄺美雲，第三段婚姻他選擇與圈外人楊小娟共組家庭，婚後兩人時常一起出席許多活動，鏡頭前也大放閃光，秀恩愛毫不手軟；先前兩人更一同去看流星雨，夫妻間的小日子過的十分浪漫。

呂良偉和楊小娟時常秀恩愛 (圖/ 微博)

(中時新聞網)