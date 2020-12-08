泰國抗議團體提出王室改革議題，截至今天已有23人遭警方以刑法112條冒犯君主罪傳喚，是泰國當局近3年來最大規模動用刑法112條的一次。

自7月以來泰國各地掀起學運浪潮，抗議團體要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革。

抗議自10月中開始升溫，王室改革成為示威焦點，多個抗議團體組成的聯盟「人民」（People）曾到德國駐泰大使館遞交請願書，請求德國協助調查泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）旅德期間的行為；也曾遊行到大皇宮外，用一人一信的方式把訴求交給泰王，希望泰王傾聽人民的聲音。

11月25日抗議團體到泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）總部，要求王室資產管理透明化；11月29日抗議團體則聚集在陸軍第11步兵團營區外，主張王室部隊要回歸陸軍管理。

帕拉育11月19日曾聲明警告示威者將受到法律全面制裁，政府和安全機構必須加強作為與徹底執法。帕拉育認為，目前情勢沒有往任何好的方向解決，可能演變成更多衝突、導致更多暴力，如果這樣下去，可能破壞國家和最受尊崇的制度。

鮮新聞（Khaosod）報導，根據泰國人權律師團體（Thai Lawyers for Human Rights Group）統計，截至今天為止，已有至少23名抗議人士遭到警方以刑法112條冒犯君主罪（lese majeste）的罪名傳喚。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

遭傳喚的抗議人士包括人權律師阿農（Anon Nampa）、學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok）、帕努沙雅（Panusaya Sithijirawattanakul）、巴利（Parit Chiwarak）及賈圖霸（Jatupat Boonpattararaksa）。

律師彭素（Poonsuk Poonsukcharoen）說，最近3年泰國當局都沒有使用刑法112條，這次是近年來當局動用刑法112條最大規模的一次。

賈圖霸以往曾因為冒犯君主罪坐牢，這次又被以冒犯君主罪傳喚，他今天到警局報到時表示，抗議人士談論王室改革和王室資產等議題，刑法112條讓言論自由消失無蹤，這世界根本不存在正義。

(中央社)