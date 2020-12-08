北市承德路、市民大道交叉口，晚間5點47分發生車禍，1輛計程車衝撞多輛機車，駕駛告訴警察，他煞車煞不住，共造成9名機車騎士受傷，經警消救護將6男3女，分別送往3間醫院救治。

傷者均為機車騎士，均意識清楚，其中有人因骨折受傷，分別送往中興、馬偕、台大醫院，至於事故原因，警方將後續調查釐清。

台北車站前車禍 計程車疑暴衝連撞機車 多名騎士受傷
騎車遭酒駕男撞斷腿截肢 須自負7成肇事責任

(中時 )

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