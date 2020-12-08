計程車煞不住衝撞機車 9名騎士送醫 19:322020/12/08 中時 李文正 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市承德路與市民大道路口8日晚間發生車禍，1輛沈姓男子駕駛計程車不明原因衝撞多輛機車，警消獲報後即刻派遣救護車到達現場，將9名傷者送醫急救，警方針對沈男進行酒測，結果酒測值為零，他向警方供稱煞車煞不住才會釀禍，詳細事發原因待後續調查釐清。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市承德路、市民大道交叉口，晚間5點47分發生車禍，1輛計程車衝撞多輛機車，駕駛告訴警察，他煞車煞不住，共造成9名機車騎士受傷，經警消救護將6男3女，分別送往3間醫院救治。 傷者均為機車騎士，均意識清楚，其中有人因骨折受傷，分別送往中興、馬偕、台大醫院，至於事故原因，警方將後續調查釐清。 台北車站前車禍 計程車疑暴衝連撞機車 多名騎士受傷 騎車遭酒駕男撞斷腿截肢 須自負7成肇事責任 (中時 ) #機車 #騎士 #機車騎士 #受傷 #計程車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大證2檔ETN8日掛牌 搶搭電動車、半導體成長趨勢 16:292020/12/08 財經 小貨車撞機車 夫妻噴飛雙亡 04:092020/12/07 社會新聞 北市健康路社區機車起火竄濃煙 社區住戶急疏散 06:192020/12/08 社會 塑化價量強漲 台聚集團11月營收大躍進 18:492020/12/08 財經 婦竊藥妝店被逮 高雄綠議員竟關說 遭網起底：他曾撞死人 13:242020/12/08 政治 新房帶好運1／金馬慶功任人抱 納豆醉黏依依直衝新愛巢 08:082020/12/08 娛樂 高雄市環保騎士隊 7日成軍使用電動機車 17:002020/12/07 寶島 南投幼貓被撞男急求救 網見特殊斑紋嚇壞：是石虎 18:342020/12/08 萌寵 社會熱門新聞 台南歸仁農場火警 濃煙惡臭飄50公里罩高雄 pm2.5破百 - 社會 青山宮遶境活春宮爆熱議 赤裸男女身分恐曝光 - 社會 黑絲業務女友陪客戶試車「台北到礁溪」 網懷疑：試哪一種車？ - 社會 日籍男跨境來台開發博弈軟體 內科公司員工13人遭訴 - 社會 機車騎上國道 賓士男秒攔截 女竟反告還嗆垃圾 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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