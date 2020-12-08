截至當地時間7日，日本最大水產市場——位於位於東京都江東區的豐洲市場已累計出現160名新冠肺炎病例，但市場仍正常營業，東京都政府解釋，「多數病例感染途徑不明，因此不列入群聚感染」。

日本放送協會8日報導，自今年8月份以來，豐洲市場水產批發商鋪的工作人員連續出現確診病例，481家商鋪自主接受病毒檢測後，3111人中共確診71人，另有89人屬偶發病例和密切接觸者，累計確診達到160人。

東京都政府稱，確診的160人中，已確認感染途徑者有16人，包括同1家店鋪的工作人員。雖然確診人數眾多，但政府人員解釋，「沒有同家店鋪在短時間內出現5人以上確診的案例，不同患者的確診間隔都在2周以上，衛生部門不認為是密切接觸者」。

豐洲市場的疫情和東京都政府的解釋也在網路上引發網友熱議。1名日本網友稱，「就算不是群聚感染，這種規模的疫情也太可怕」；另名網友稱，「市場內部是密閉空間，不及時封鎖怕控不住感染」；還有網友質疑，「政府的解釋真是莫名其妙，難道感染者是剛好湊在一起嗎？」。

(中時 )