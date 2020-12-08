農糧署署長胡忠一8日到台中大安農會關心農會業務及農業發展。（陳淑娥攝）

農糧署署長胡忠一8日到台中大安農會關心農會業務及農業發展。（陳淑娥攝）

大安農會總幹事蔡建宗

農糧署署長胡忠一8日下鄉到台中前往各地農會關心農業，第一站抵達大安區農會並參觀農會所設立的「農民直銷站」，以及參加安全蔬果推廣行銷活動。家政媽媽大展手藝以當季高麗菜、新鮮大安蔥及產銷履歷生鮮豬肉料理出「大安蔥爆豬肉高麗菜」， 讓現場來賓吃得健康又安心。

農糧署署長胡忠一今天專程南下台中，先後前往大安區農會、大甲區農會、后里區農會等。大安區農會理事長黃明榮、常務監事陳蓮章及產銷班班員邱國浴、黃至青、陳朝豐、洪其文、黃清木、許德文也一同與會，共同討論農會業務及促進農業發展。

飛天豬生活館所設立「農民直銷站」上午則舉行安全蔬果推廣行銷活動，現場由家政媽媽大展手藝以當季高麗菜、新鮮大安蔥及產銷履歷生鮮豬肉料理出「大安蔥爆豬肉高麗菜」，香味四溢，令人食指大動。

大安區農會蔡總幹事建宗指出，為推動農產品地產地消，也提供消費者新鮮、安全、安心、具地方特色及魅力的地區農產品，「農民直銷站」不僅提供小農多元行銷管道，更增加農民收益。

大安區農會指出，此次安全蔬果推廣行銷活動預計銷售200顆高麗菜，每顆售價40元，購買2顆高麗菜加贈1束大安葱，歡迎民眾到飛天豬生活館選購，為農友盡一份心力，讓社會更美好，人間更有情。

(中時 )