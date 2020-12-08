國立故宮博物院與台達電子文教基金會攜手，今日（8）於該院該院文會堂舉辦「國寶新視界8K影片」放映發表會。從故宮數位典藏中特選出最具代表性的書畫、雕刻及藏經，以全世界亮度最高的8K投影機結合數位科技，精細的呈現故宮國寶真跡之美。

發表會由台達創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華、故宮博物院副院長余佩瑾共同出席。鄭崇華表示，台達8K投影技術廣泛應用於藝術領域，過去曾搭配美術展出和音樂、舞蹈表演，帶給觀眾銳利又清晰的藝術神韻和肢體律動畫面。很榮幸提供8K投影設備，將國寶的精緻細節完整地呈現在500吋大屏幕上，讓民眾不用排隊也能看到文物精彩的紋理。

吳密察則說，故宮長期以來嘗試轉型成「21世紀的博物館」，透過數位科技，打破空間的侷限性，本次特選出六件最具代表性的典藏文物，讓更多人能夠親近館藏。

故宮多年來執行國家數位典藏計畫，這次掌握人文科技發展契機，發起8K影片拍攝計劃，欲透過8K數位科技，引起觀眾對文物的新感動。其中廣為人知的翠玉白菜、肉形石、龍藏經，以及享有「鎮院三寶」之美名的范寬《谿山行旅圖》、郭熙《早春圖》、李唐《萬壑松風圖》，一共六件典藏被列為8K拍攝作品。三幅水墨畫在8K優於一般高清畫質16倍的超清晰影像下，顯得更雄偉深邃，民眾也能近距離細細品味傳統藝術。

12月9日起至12月13日，「國寶新視界8K影片」將在國立故宮博物院的文會堂免費播映。播映場次請至台達電子文教基金會官網查詢(http：／／www.delta-foundation.org.tw)。

(中時 )