櫻花妹戀上排灣族文化 誓言用畢業論文示愛

今年3月到文化大學當交換生的20歲日本妹富永未菜，因環島與「追愛」而戀上屏東排灣族文化到無法自拔。（富永未菜提供／謝佳潾屏東傳真）

今年3月到文化大學當交換生的20歲日本妹富永未菜，因環島與「追愛」而戀上屏東排灣族文化到無法自拔。（富永未菜提供／謝佳潾屏東傳真）

今年3月到文化大學當交換生的20歲日本妹富永未菜，因環島與「追愛」而戀上屏東排灣族文化到無法自拔。（富永未菜提供／謝佳潾屏東傳真）

今年3月到文化大學當交換生的20歲日本妹富永未菜，因環島與「追愛」而戀上屏東排灣族文化到無法自拔。（富永未菜提供／謝佳潾屏東傳真）

今年3月到文化大學當交換生的20歲櫻花妹富永未菜，因環島與「追愛」而戀上屏東排灣族文化到無法自拔，近月不僅兩度隻身到屏東尋寶，還因在部落遇到會說日文的vuvu，決定以台灣排灣文化為畢業論文題目來宣示她的感動。

富永未菜是日本奈良縣天理大學國際學部地域文化學科的學生，因選修中文而來台當交換生，她說，起初單純想到台灣學中文順便觀光，晃個1年就要回家去，沒想到會無預警愛上屏東的熱情與排灣族文化，且是愛到不想回家了。

她說，暑假時她與同學花上近2個月的時間環島，途中因愛上墾丁而認識屏東，而後又因愛慕的學長是來義排灣族人，所以又更加深對屏東的喜歡與好奇，11月8日便隻身一人南下屏東尋寶，後在潮州遇到熟知排灣族文化的青年旅宿老闆，3個小時的談天讓她在12月4日又再次造訪屏東。

「我是真的喜歡這裡，很熟悉的感覺。」富永未菜的再次造訪是走進部落，在友人的帶領與分享下，她不僅穿上族服、拉起弓箭、吃著吉拿富（原民粽子），還遇上會說日文的vuvu（祖母長輩），她感動地說，在部落說日文的那刻，真的哭了。

就此，富永未菜真的愛上排灣文化到無可自拔，雖起初是為「追愛」，但過程中也真的遇上各種愛，是對自我文化的愛、是祖母對後輩的愛，她要把這些愛寫進畢業論文裡。

(中時 )