不少長輩因為節儉習慣將未吃完的食物留隔夜，當作下一餐繼續食用。對此，一名人妻在臉書抱怨，自己婆婆在小吃店打工，會將沒賣完的食物打包回家，但一次就是7天的份量，讓她受不了的說，「一個禮拜都吃一樣的東西，菜熱到第2天就很不新鮮了，你還能熱7天？」更說看到桌上的隔夜菜就倒胃口。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」上發文指出，自己熱衷於做菜，但每次到市場挑選新鮮食材回家後，婆婆便會嫌棄原PO的行為相當「浪費」，為何不吃自己從店裡帶回的食物？但她認為吃東西是為了修復一天的勞累，「並不是為了應付填飽。」所以想吃什麼才會自己動手做。

她更說，每次打開冰箱都看到囤放許久的食物，都令她倒胃口，「不知道放了幾天，冰箱一打開真的很恐怖，為什麼不能要吃再煮就好？」貼文發出後不少網友也心疼原PO的遭遇，「隔夜菜真的很瞎，要吃就請她自己吃，一直加熱會有毒，而且沒營養啊」、「食物放在冰箱裡冰久了也會壞啊！」、「隔夜菜已經很不ok了，更何況是好幾天的菜，是她自己要吃的，妳可以拒絕。」

而關於吃隔夜菜的正確作法，肝膽腸胃科醫生陳炳誠則提醒，沒有吃用完的食物，一定要趕緊冷藏，等到要吃時拿出來加熱，這樣頂多是營養素流失，細菌量不會太高；若菜在很熱的狀態下，建議可直接放進冷凍庫裡，讓它快速降溫，待要食用時，加熱溫度維持75至80度並且加熱超過3分鐘。

(中時新聞網)