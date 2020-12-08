證交所指出，穎崴（6515）申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股304萬6,000股，每股面額10元，總額3,046萬元案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，預計自9日起申報生效。

(工商 )