穎崴IPO現增案 12/9起申報生效 19:422020/12/08 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，穎崴（6515）申報初次上市前公開銷售之現金增資發行普通股304萬6,000股，每股面額10元，總額3,046萬元案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，預計自9日起申報生效。 超買菸酒 明年罰鍰加重 周信佑》打炒房 囤房稅仍待努力 (工商 ) #穎崴 #申報生效 #IP #現增案 #證交所指出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》美商務封殺抖音 再遭第二名法官擋下 12:502020/12/08 財經 遠洋漁業紓困免息延期待評估 漁民怒批「政府不知民間疾苦」 03:072020/12/08 寶島 央行出重手「打炒房」宣布4大限令 09:182020/12/08 房市新訊 《電腦設備》佳世達公開收購聚碩 持股拉高至55％ 08:172020/12/08 財經 《半導體》華邦電前11月營收同期新高 17:052020/12/08 財經 史上最旺Q4 我11月出口創次高 04:092020/12/08 產業財經 《興櫃股》申購火、中籤率僅0.3％ 耀登11日上市 15:572020/12/08 財經 《美股》業績意外增長 Stitch Fix盤後飆漲逾33％ 12:162020/12/08 財經 財經熱門新聞 美中GDP差距因它縮小？ 英媒：傻瓜才看淡大陸經濟 - 財經 短短1年 衝突20次 陸為何不停止進口澳鐵礦石？ - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 北京繼續制裁？澳洲又一農產品遭點名 出口恐創5年最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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