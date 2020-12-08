遠東SOGO周年慶交出佳績，壓軸的天母店和新竹店都是2位數成長，SOGO可說是一路開紅盤！

SOGO天母店6日完成周年慶，業績再創新，突破11億元、成長11%，歸功於SOGO APP優化，數位贈券功能友善便利、省時又環保；防疫有成，報復性消費加持；自煮風潮帶動city’super業績成長20%。

加上，東北季風助攻，禦寒保暖商品成搶購焦點，歐都納戶外休閒特賣會業績較去年成長近3成，冬被、寢具櫃位商品較去年成長1成；歐系家電吸引百萬刷手出動，也成長3成。不少人因疫情無法出國旅遊，到百貨買精品及化妝品犒賞自己，精品COACH、Longchamp及AGNÈS B.業績成長近15%；化妝品業績達3億元，成長18%。

SOGO新竹店7日完成周年慶，營收破17億元成長2位數，有Hello Kitty來店禮加持，吸引50萬來客，創造逾40家千萬櫃。疫後宅經濟助長大小家電、香氛精油等2位數成長。家電成長超過2成，手持吸塵器賣破上千台；中高價位床墊賣450床、按摩椅和咖啡機賣超過200台，比去年成長5成；室內擴香等香氛精油商品，業績提升近2成。

化妝品、內睡衣成長超過1成，化妝品業績超過4億元，LANCOME小黑瓶、Estee Lauder小棕瓶、Kiehl’s金盞花植物精華化妝水、IPSA流金水皆賣破2500瓶，SK-II青春露熱銷超過3000瓶；女性內衣賣出4萬件。

疫後年底結婚熱，對戒賣出200對以上，30至50分鑽戒尤其熱賣；紳士西服買氣增近1成；疫後嬰兒潮則讓嬰兒推賣破500台，汽車安全座椅賣破900台，較去年業績成長6成。年輕族群瘋的「Nike Air Max 270」賣超過1000雙；低溫助攻，羊羔絨外套和燈芯絨外套皆賣出超過200件。

(中時 )