任賢齊、玖壹壹等人將在31日參加「2020-2021太平洋觀光節」花蓮跨年演唱會，主辦8日再公布第3波卡司，萬芳將獨家在花蓮獻唱，粉絲十分興奮，萬芳也形容花蓮像是美麗溫柔的母親，「可以在花蓮跨年，帶著花蓮好山好水的滋養進入2021，能量飽滿！」

主辦單位透露，當天獻上彩蛋，邀來花蓮縣長徐榛蔚與萬芳一起在台上合唱，至於對唱曲目，正在討論中。萬芳在樂壇擁有〈新不了情〉、〈愛情限時批〉、〈就值得了愛〉等無數經典歌曲，今年推出全新專輯《給你們Dear All》，她搶先預告當天首唱新專輯歌曲〈模樣〉，會和觀眾一起大合唱熟悉的作品。

萬芳曾多次與友人來花蓮旅行充電，談起這城市的迷人之處，她開心分享花蓮有著屬於自己的特殊氣味，有越來越多來自各地的人，追尋內心的嚮往與自然生活的節奏，移居到花蓮成為花蓮新住民，「花蓮有著大自然的壯麗溫柔，以及來自原住民新住民的輕盈與追尋，喜歡在花蓮散步。」

(中時 )