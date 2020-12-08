澳洲昆士蘭州一所小學的操場今天遭閃電擊中，造成13名小學生與2名教師送醫治療。
法新社報導，當地救護機構發言人克利斯坦森（Greg Christensen）表示，當閃電來襲時，年齡介於10 至12歲的學生正在操場上運動。
克利斯坦森告訴法新社，傷者因腿部麻木與「輕微刺痛」接受治療，另有一名老師表示出現胸痛的症狀。
克利斯坦森說：「相信閃電是落在孩子們運動場地的兩棵樹中間。」意外發生後，學生們「感到非常害怕」，但沒有明顯受傷的跡象。
目前傷者已被送往醫院接受觀察。
(中央社)
澳洲昆士蘭州一所小學的操場今天遭閃電擊中，造成13名小學生與2名教師送醫治療。
法新社報導，當地救護機構發言人克利斯坦森（Greg Christensen）表示，當閃電來襲時，年齡介於10 至12歲的學生正在操場上運動。
克利斯坦森告訴法新社，傷者因腿部麻木與「輕微刺痛」接受治療，另有一名老師表示出現胸痛的症狀。
克利斯坦森說：「相信閃電是落在孩子們運動場地的兩棵樹中間。」意外發生後，學生們「感到非常害怕」，但沒有明顯受傷的跡象。
目前傷者已被送往醫院接受觀察。
(中央社)
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