逢甲大學環境工程與科學學系教授吳志超講述台中市氣候變遷因應。（陳淑娥攝）

弘光科大落實大學社會責任實踐（USR）計畫，智慧科技學院推動「中部沿海敏感族群之低碳宜居共築計畫」，以空汙議題為台中海線民眾健康把關，7日上午舉辦中部4校大學社會責任成果交流研討會，以「2020營造綠色社區，共築永續環境」為主題，透過交流來促進永續環境營造。

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑表示，今年受到新冠病毒疫情影響，很多學校USR活動以網路視訊為主，很少有跨校交流，今年執行計畫告一段落，不少學校拍攝影片呈現成果，為了把成果讓更多人知道，主動邀請逢甲大學、暨南大學、東海大學分享今年執行的成果，吸引許多關注大學社會責任實踐及營造永續環境的產官學界人士參與。

研討會由台中市前環保局長、逢甲大學環境工程與科學學系教授吳志超開場，主講「氣候變遷之城市，即因應以台中市為例」。接著由暨南大學由土木系教授兼科技學院院長蔡勇斌介紹「永續環境推動與人才培育計畫：深耕水沙連×開拓東南亞×邁向SDGs」。

蔡勇斌表示，該校執行深耕型USR計畫，幫助農民用LED光照筊白筍，可以減少電費支出、降低星光光害、減少交通事故，又增加農業價值，今年10多位農友加入計畫，新增5個場域，朝向更友善的環境栽種。廢棄茭白筍殼則創造吸管、文創商品，減少露天燃燒空氣污染，每年減少一萬噸二氧化碳排放，實施AI產學鏈，喚起社會重視產業發展與環境永續平衡，吸引青年返鄉減緩城鎮老化速度，帶動埔里地方創生。

東海大學由通識中心教授尚君璽介紹「社會責任合作平台的推動」。他指出，該校推動USR計畫以關注臺中食安和空汙兩大議題為主。今年辦理環境聯合影展、筏子溪淨溪實作環境、食品風險管理等課程，凝聚大學生與在地民衆對友善農法的永續經營。

黃文鑑則主講「中部沿海敏感族群之低碳宜居共築計畫」。他說，學校靠近中部海線地區，緊鄰工業區、火力發電廠，同時面臨境外霾害影響，因此，結合伙伴學校及產業資源組成USR團隊，在海線地區裝設空污監測站，組裝風能與太陽光能互補型路燈，建構綠能示範社區，成果受到社區居民肯定，並在大學社會實踐計畫永續方案獲得銀獎。

(中時 )