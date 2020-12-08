裕融 前11月EPS達8.17元 19:492020/12/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕融企業（9941）公告11月自結稅前淨利2.64億元，稅後淨利2.80億元，EPS為0.79元；累計前11月稅前淨利35.13億元，稅後淨利28.99億元、年增4.56％，EPS達8.17元。 華新 前十月EPS 1.58元 《興櫃股》申購火、中籤率僅0.3％ 耀登11日上市 (工商 ) #裕融 #EPS #稅前淨利 #稅後淨利 #裕融企業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宇峻資訊月福袋銷售較去年成長50％ 第四季看旺 17:402020/12/08 財經 《金融股》玉山金11月獲利雙增 Q4拚向上 08:342020/12/08 財經 《半導體》茂矽10月每股賺0.03元 Q4得看業外臉色 10:332020/12/08 財經 亞德客 前11月營收飆新高 04:092020/12/08 證券．權證 富旺前11月營收21.58億元 創歷史同期新高 15:012020/12/08 財經 台幣升值、缺櫃 紙尿褲廠泰昇11月營收不如預期 15:492020/12/08 財經 《類股》Q4獲利看增 彰源、運錩上攻 11:072020/12/08 財經 熱門股－同致 法人追捧帶量走高 04:092020/12/08 證券．權證 財經熱門新聞 美中GDP差距因它縮小？ 英媒：傻瓜才看淡大陸經濟 - 財經 短短1年 衝突20次 陸為何不停止進口澳鐵礦石？ - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 北京繼續制裁？澳洲又一農產品遭點名 出口恐創5年最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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