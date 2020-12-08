裕融企業（9941）公告11月自結稅前淨利2.64億元，稅後淨利2.80億元，EPS為0.79元；累計前11月稅前淨利35.13億元，稅後淨利28.99億元、年增4.56％，EPS達8.17元。

華新 前十月EPS 1.58元
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(工商 )

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