桃園市長鄭文燦也頒發「嘉惠社會」獎座表揚7名長期捐贈社福團體的愛心攤商。（蔡依珍攝）

桃園果菜市場屋頂近半世紀未更新，但過去採石綿屋頂，每逢酷暑宛如悶燒鍋，又常漏水，斥資1290萬元全面將屋頂更新成鋁鋅合板，並更換成LED燈，實測溫度從45度降到34度，市長鄭文燦也允諾遷建目標不變，會努力尋找12公頃以上的腹地設置大型果菜市場，力拼任內完成選地。

桃園果菜市場位處桃園區埔新路和中正三街口，蔬菜和青果的承銷、供應商達229攤，肩負桃園蔬果批發零售重任，但早年屋頂使用石綿瓦，夏熱冬冷，還有漏水問題，果菜公司投入1290萬元經費，委由桃園市政府養工處改善，全面將屋頂更換為鋁鋅合板，增加排風球數量加倍，並將鋼筋生繡處刮除重新上漆，燈具也全面更換為LED燈，廁所也翻新改建，經實測，中午陽光直曬時，室內溫度從45度降到34度，環境也更明亮。

桃園果菜市場搬遷聲浪不斷，鄭文燦表示，桃園果菜市場位於中正路鬧區，腹地狹小、停車不便，希望依《農產品市場交易法》規定，尋找12公頃以上的腹地設置大型果菜市場，整合拍賣市場、物流中心、行政辦公室、餐廳及停車場等設施，在遷建前，也要維持市場使用舒適性，提升蔬果交易的安全衛生和服務品質。

桃園果菜公司總經理張至淵表示，每年交易量達5萬5000噸，是「小而強」的批發市場，每天凌晨2點到早上8點交易最熱絡，在不影響市場交易下，經過7個多月施工順利完成，他也提到，遷建著重基地面積、土地所有權單純、攤商進駐意願高等3要件，不設限積極覓地中。

鄭文燦也頒發「嘉惠社會」獎座，表揚謝文和、劉金福等7名長期捐贈社福團體的愛心攤商，鼓勵更多市場同業投入公益行列，張至淵笑說桃園共有3攤商獲全國好人好事代表，數量冠全國。

其中71歲的謝文和17歲就到永和市場賣菜，到桃園果菜市場已52年，1980年開始在每月2次休市前捐贈蔬菜，許多攤商見狀開始響應，1995年擴大到天天捐，負責收集各攤商未售罄的新鮮蔬果，捐助教養院孩子，對象擴及新竹，甚至在颱風天，不顧蔬果減產價揚，對外銷售前先幫教養院預留好蔬果，避免孩子沒菜可吃，每天最少1噸、最多3噸，40年來如一日。

(中時 )