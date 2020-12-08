彰化縣爭取溪湖城鎮之心計畫，將其中5.6公頃公墓公園用地，斥資近9000萬元打造溪湖中央公園，竣工後地方好奇何時啟用，不少人搶先進入體驗，批評遊具不安全，恐引發幼兒受傷；彰化縣城觀處表示，將趕在明年農曆年前完成驗收啟用，各分區遊具規畫，將採分齡使用。
中央公園以溪湖弘農路畫分為南北兩區塊，規畫環狀步道、多功能滯洪綠地、綠色學習中心、休憩亭、多功能廣場、體健長廊、停車場及公廁等公共服務設施。
上個月傳出硬體工程竣工後，不少溪湖鎮民引頸企盼，好奇何時才能啟用開放，實際上北側保安宮旁，原本的風箏公園區塊，早晚都以吸引大批民眾在起快走、漫步。
彰化縣網友在臉書社團「溪湖人生活圈」貼文發起討論，指遊具設置彼此間隔太遠，尤其綠丘原野樂園水泥滑坡坡道太陡、沒有緩衝又沒鋪設軟墊，擔心孩子們溜下來恐怕臀腿受傷等；還有人感嘆，同樣叫中央公園，卻差台中很大，甚至造價僅3000萬元的苗栗獅山親子公園都比較吸引人。
城觀處表示，遊戲場域原本就採分區、分齡規畫，「兒童遊戲場」適合3歲至5歲、「綠丘原野樂園」適合3歲以上、「鞦韆遊戲場」部分包覆型鞦韆適合5歲以下、「冒險遊戲場」的大型遊具「葡藤堡」則設定12歲以上的青少年使用，滿足不同年齡層青少年與兒童的需求，但確實不適合未滿3歲的幼兒。
(中時 )
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