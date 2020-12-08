福灣巧克力爆出性騷事件，如雪球般愈滾愈大，繼桂冠開出第一槍終止合作後，今（8）日陸續乖乖等多家廠商也宣布切割。當年該事件被害的女學生校方今晚表示，該事件後，5年前已經決議與福灣暫緩實習合作迄今。不過，今年2月該校合作社的臉書粉專竟還幫忙賣福灣巧克力，但經媒體詢問後，銷售貼文突然下架。

據了解，福灣執行長許華仁為該校校友，校方在該性騷爆發後，僅終止實習合作關係，但在臉書粉專上以員工合作社，都有上架販售福灣巧克力，記者詢問校方，校方今稱「不清楚」，但不久頁面即刻下架，顯示找無頁面。

校方今晚也發出聲明指出，2015年1月26日性平承辦人接獲該生所提的性別平等事件調查申請書，立即處理。隔日校方召開性平事件3人小組會議。

聲明指出，有鑒於本案疑似行為人為實習單位主管，非本校教職員工或學生，依法非屬性別平等教育法所規範事件，但站在維護學生權益仍做出決議。會議作出6點決議，主要提到學生實習成績不受影響，另安排到其他實習單位。

校方最後也提到，在2015年2月26日召開實習輔導委員會議，會中決議與該實習單位先暫緩實習合作。不過，記者上學校官網發現，雖然解除實習合作關係，但校方仍安排學生到福灣莊園參訪、該校附屬高中也曾邀許華仁擔任「餐旅商品研習」專業巧克力品評的上課老師。

(中時 )