「姐姐」謝金燕將於明年1月16日在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，日前更宣布憑門票就送演唱會限定口罩一個，未料主辦單位近日卻公告取消送口罩，引起粉絲不滿，而今（8日）謝金燕就親自發聲主動加碼，讓粉絲全嗨翻。

謝金燕演唱會主辦方7日突公告「因須符合相關規定，故取消贈送演唱會限定口罩」，讓不少期待的粉絲抱怨「是在詐欺」，眼見引起歌迷反彈，8日下午又在粉專改口表示：「公司確認會克服一切困難，給大家最初的承諾，維持原活動」。

近來忙著準備演唱會的謝金燕，稍早就在臉書霸氣喊話「姐說過的話一定會做到」，透露自己這幾天悶著頭練歌，沒想到竟然發生這些事，也表示送口罩的承諾不會變，「送口罩的用意是擔心有人沒有戴口罩進場，為了安心防疫，確保大家健康，姐這片口罩一定會送」。

而鬧出這場風波，讓謝金燕忍不住笑說：「激出讓姐有想再加碼的衝勁」，打趣說戴三層口罩是不是更安全，直接宣布：「姐決定跟主辦單位再加碼，共送3片」，霸氣又貼心的舉止被粉絲狂讚姐姐就是帥氣。

(中時新聞網)