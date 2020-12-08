戰場資通設備的功能在提高陸軍綜合打擊能力，包括前線觀測、無人機、炮兵火力或步兵單位都可整合為一體，達到即時同步、聯兵作戰的綜合戰力。（圖／美國陸軍）

美國國防部國防合作安全署（DCSA）宣佈川普政府任內第11筆對台軍售，針對台灣現有相當於第2代戰術區域通信系統升級為第3代野戰資訊通訊系統，著重於與美軍資訊通訊系統鏈結，以期在戰時台方能與美方共用情資與戰場訊息，提升台美聯合行動效率。分析人士指出，先前台灣中科院曾自主研發新一代「迅合」戰場資通系統，但顯然未及完成，迫於現實需要必須向美方採購。

據《英國廣播公司》(BBC) 引述台灣國防安全研究院研究員蘇紫雲指出，這筆軍售主要目的在於建構「野戰機動網路」，他說，包括24個通訊繼電器、154套通訊節點、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。預估總額為2.8億美元。

蘇紫雲表示，這些設備的功能在提高陸軍綜合打擊能力，包括前線觀測、無人機、炮兵火力或步兵單位都可整合為一體，達到即時同步、聯兵作戰的綜合戰力。此一資訊通信系統採用「迅聯系統」供地面部隊使用，向上則可連結民間通訊系統，作為軍事備援，目的是提高地面部隊的存活率。

台海安全研究中心主任梅復興則對外表示，這次軍售的系統屬於台灣陸軍第3代通訊系統，似乎顯示台灣尚不具備自行研製整體性野戰通信系統的能力。

《多維新聞》分析指出，這次軍售是依川普政府近年來《國防授權法》中規定，由美國國防部與國務院應定期檢討台軍戰力、訓練、準則與後勤並提出報告，據此所做出的政策性決定。目的在優先將台軍與美軍的資通電鏈結升級，但由於價格昂貴，少數幾套設備是否能讓台軍與美軍野戰資通系統同步，仍有不少變數。

報導說，野戰資通系統相當於台灣陸軍目前使用的戰術區域通信系統（IMSE）， IMSE系統從1996年台海危機之後開始引入，總投資金額超過5億4100萬美元，最後一次進行升級於2001年，至今已近20年。由於和美軍現役的野戰通訊設備差異甚大，基於台美共用情資與即時通訊需求，必須對現行系統再進行升級與更新。

報導認為，本筆軍售案意味著台灣中科院已研發多年的「迅合」案未完成或無法與美方系統對接，才會整體向美方購入新一代系統。未來新的系統更新後，多年來在演習時依賴民用行動通訊系統做為戰場通訊的陋習，也能有效獲得改善。

報導還表示，近來傳出台灣對美軍售傳出一些因預算不足造成軍購項縮水的消息，包括陸基魚叉飛彈的數量縮減、M1A2T坦克的配備降級、F-16V配置飛彈與頭盔瞄準系統減少等，但都未獲證實。

(中時新聞網)