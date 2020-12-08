距離含萊克多巴胺美豬進口不到一個月，外傳台灣豬吃到萊豬廚餘將「變萊豬」，農委會表示，未來僅允許進口符合萊劑安全殘留容許量 (0.01~0.04 ppm) 之豬肉及豬內臟，極微量萊劑的豬肉及豬內臟若即使淪為廚餘也已與其他殘羹混合後稀釋，再經國內豬隻食入後會迅速被代謝降解，因此廚餘飼養豬隻不會有萊劑殘留問題。

農委會指出，依據「世界衛生組織食品添加物第53篇之萊克多巴胺」科學資料顯示，豬口服萊劑後，萊劑排泄半衰期約6至7小時，表示萊劑會在豬體內迅速被代謝；由於廚餘會摻雜其他不同殘羹成分，故極微量萊劑會再度被稀釋後，才被豬食入，並在幾個小時內迅速代謝掉，因此待國內豬隻上市供屠宰時，應無萊劑殘留問題。

農委會說，以美牛開放多年為例，廚餘中亦可能摻雜含萊劑之牛肉，農委會近3年於國內豬隻藥物監測均未檢出萊劑殘留，因此顯示廚餘養豬無萊劑殘留問題。

農委會強調，與衛福部每年均成立計畫執行畜產品藥物殘留監測，也再次呼籲牧場業者必須使用合法之動物用藥，不得使用來歷不明及未經核准之動物用藥品，查獲違法使用乙型受體素者可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰且主管機關應公布違規業者之名稱、地址、負責人姓名及違規情節，若1年內再犯者更可處新臺幣250萬元以下罰鍰。

(中時 )