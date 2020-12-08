汽車零件廠英利-KY（2239）受惠於大陸車市報復性成長，對岸車廠客戶拉貨力道增，自結11月合併營收25.02億元，創歷史單月新高，年增15.77％。

英利累計前11月合併營收185.83億元，年減幅度收斂至4.80％。年底為大陸車市傳統旺季，法人看好英利12月營收續飆，全年營收有機會追平去年紀錄，甚至有機會出現小幅成長。

安力-KY11月營收2.18億元 創歷史次高
漢來美食11月營收3.1億元 單月創同期新高

(工商 )

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