英利-KY11月營收破25億元 創單月新高 19:592020/12/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車零件廠英利-KY（2239）受惠於大陸車市報復性成長，對岸車廠客戶拉貨力道增，自結11月合併營收25.02億元，創歷史單月新高，年增15.77％。 英利累計前11月合併營收185.83億元，年減幅度收斂至4.80％。年底為大陸車市傳統旺季，法人看好英利12月營收續飆，全年營收有機會追平去年紀錄，甚至有機會出現小幅成長。 安力-KY11月營收2.18億元 創歷史次高 漢來美食11月營收3.1億元 單月創同期新高 (工商 ) #英利-KY #月營收 #合併營收 #有機會 #英利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群聯11月合併營收42.18億元創同期新高 17:202020/12/08 財經 益登11月營收121.4億元 續創歷史新高 18:592020/12/08 財經 江申11月營收1.03億元 樂看明年巴士汰換需求 13:492020/12/08 財經 《生醫股》電商大給力 杏一11月營收續創同期高 17:222020/12/08 財經 亞德客-KY11月營收優於預期 外資目標價調高至910元 10:502020/12/08 財經 兩岸車市旺 東陽OEM事業11月營收創今年單月新高 10:032020/12/08 財經 致伸11月營收70.7億元 今年次高紀錄 11:232020/12/08 財經 《鋼鐵股》世豐11月、前11月營收同創新高 08:012020/12/08 財經 財經熱門新聞 美中GDP差距因它縮小？ 英媒：傻瓜才看淡大陸經濟 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 《熱門族群》台積電登峰造極 供應鏈聲勢壯大 - 財經 - 時報資訊 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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