第2屆落山風藝術季將於18日在車城鄉海口港登場，近日以「科幻」為題的裝置藝術陸續進駐後，吸引不少遊客搶先拍。（謝佳潾攝）

第2屆落山風藝術季將於18日在車城鄉海口港登場，近日以「科幻」為題的裝置藝術陸續進駐後，吸引不少遊客搶先拍。（謝佳潾攝）

第2屆落山風藝術季將於18日在車城鄉海口港登場，近日以「科幻」為題的裝置藝術陸續進駐後，吸引不少遊客搶先拍。（謝佳潾攝）

第2屆落山風藝術季將於18日在車城鄉海口港登場，近日以「科幻」為題的裝置藝術陸續進駐後，吸引不少遊客搶先拍。（謝佳潾攝）

第2屆落山風藝術季將於18日在車城鄉海口港登場，近日以「科幻」為題的裝置藝術陸續進駐後，吸引不少遊客搶先拍。（謝佳潾攝）

第2屆落山風藝術季將於18日在車城鄉海口港登場，近日以「科幻」為題的裝置藝術陸續進場後，吸引不少遊客搶先拍，當中有作品因是藝術家進駐當地數月後有感創作而極富地方味，同時也加深社區參與度，有望藉此發展特色產業。

恆春半島每到10月便進入落山風季，而因風的強度不輸颱風，所以也連帶影響觀光走入淡季，但前年首屆落山風藝術季登場後，一改眾人對「落山風觀光」的認知，不少遊客前來拍照打卡、體驗風的來襲，因此第2屆的到來令人興奮又期待。

承辦單位指出，落山風藝術季是雙年展，即2年舉辦一次，不過中間會以藝術家進駐的方式，延續藝術季的熱度與在地性，同時累積下屆活動量能，因此可以非常期待今年的作品，它不僅是風的意象，更是「落山風新文化」的體現。

然而，首屆雖辦得成功，但承辦單位也坦言，其實有不足的地方，就是人來了但看完作品也就走了，很難吸引遊客留下來，社區連基本的特色伴手禮也無，這對地方發展沒幫助，落山風藝術季的最終目的是讓社區活絡起來，讓遊客知道「生活在風口的特色」。

所以，今年的落山風藝術季希望達到「把人留下來」的目標，為此，承辦單位正與社區居民密切溝通，盼共同創造出專屬海口的特色產業，如發展個海口便當也不錯，透過美食呈現最道地的生活文化。

(中時 )