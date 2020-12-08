BE HEROES國際高中足球邀請賽今年活動預計在本周五到日（11日到13日），於彰化縣立體育場進行3天的足球盛宴，屆時將有高中足球菁英對抗賽，另外下周二（15日）1點半在台北田徑場還有BE HEROES足球菁英學院的優秀代表，對決中華U20潛力培訓隊。

由凱基銀行董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘、台灣男足隊長陳柏良共同發起的BE HEROES足球發展計畫邁入第四年，這項計畫還成立了「陳柏良公益信託基金」，目標栽培台灣基層足球人才，張憲銘強調，在許多公園看得到幼兒足球相當盛行，希望不只幼兒足球，足球發展還能延續到高中階段的菁英培育，是BE HEROES足球發展計畫的初衷，也很感謝凱基銀行董事長魏寶生等企業一起支持台灣足球。

中華民國足球協會秘書長方靖仁提到，今年因為新冠肺炎讓賽事銳減，很開心仍有BE HEROES國際高中足球邀請賽這個舞台，很可惜今年無法邀請外隊參與，但希望這個活動能長期持續下去，成為高中足球每年的固定活動。

BE HEROES足球菁英學院再次攜手彰化縣政府推廣地方足球，邀請今年球季自選手身份退休的前國腳陳毅維擔任總教練，將和BE HEROES教練團李盟乾、呂昆錡與莊明諺，為彰化地區國中小40位足球小將規劃訓練課程；BE HEROES菁英學院學員來自108學年度高中足球聯賽四強，今天代表出席的北門高中顏亦鴻、花蓮高農曾畇浩、中山工商曾莛芫和惠文高中黃國釜，期待能藉由好表現踢進BE HEROES高中足球菁英對抗賽，對決中華U20潛力培訓隊。

去年受傷、今年傷癒卻選擇急流勇退的陳毅維，坦言接下BE HEROES足球菁英學院總教練一職意外又榮幸，會和教練團仔細觀察每一個學員，並會把同一所高中的好手打散去、多和其他隊球員融合，來挑出下周二參加對決U20潛陪隊這場經典對抗賽的成員，他並說，雖然投身足球界這麼多年，當足球教練或許不會是他接下來人生的唯一選項，自己現在還嘗試沙板、滑板等運動，會多挑戰足球之外的領域。

(中時 )