大陸外交部副部長鄭澤光8日召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩，就美國務院宣稱將「製裁大陸全國人大常委會14位副委員長」提出嚴正抗議，鄭澤光指出，美方上述行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉大陸內政、破壞中美關係，蠻橫無理，陸方表示強烈憤慨，予以強烈譴責。港澳辦、中聯辦也發出聲明，譴責美方藉口涉港問題，作出所謂制裁的霸權行徑。

鄭澤光強調，香港事務純屬大陸內政，美國沒有任何資格橫加干涉，大陸全國人大常委會根據大陸憲法、香港基本法制定香港國安法，陸方依法推進對香港的治理，打擊違法犯罪分子、遏制外部勢力干涉香港事務，完全是大陸主權範圍內的事。香港特區政府最近宣布取消4名香港立法會議員資格，符合憲法、基本法第104條以及全國人大常委會有關解釋和香港國安法相關規定，完全合理合法。

鄭澤光指出，近來，美方藉口維護香港民主、人權、自治，利用各種手段插手香港事務，慫恿支持分裂國家、擾亂社會秩序的違法犯罪活動，對大陸中央政府和香港特區政府官員實施所謂制裁，顯現出美方就是前段時間香港亂局的最大幕後黑手，美方以關心港民主、人權、自治，實則想破壞大陸發展。

鄭澤光強調，美方的野蠻行徑只會進一步激起大陸人民對美國反華勢力的強烈憤慨，針對美方制裁全國人大常委會副委員長一事，陸方將作出對等反制，並繼續採取一切必要措施，奉勸美方立即撤銷有關決定，停止插手香港事務、干涉大陸內政。

大陸外交部、港澳辦、中聯辦於8日先後發出聲明，譴責美方藉口涉港問題，做出對人大副委員長制裁的霸權行徑。外交部發言人華春瑩表示，陸方強烈敦促美方立即撤掉錯誤決定，停止干涉大陸內政，不要在危險和錯誤的道路上越走越遠，針對美方惡劣行徑，陸方將採取堅決有力反制；港澳辦稱，美國針對全國人大常委會領導人作出所謂制裁，這種行徑完全違背國際法和國際關係基本準則，是歇斯底里式的「政治霸凌行徑」；中聯辦發言人發表聲明，指出制裁一事嚴重違反國際法，絕對不會容忍美國對香港事務和大陸內政的粗暴干涉。

(中時 )