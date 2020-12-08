針對台中市110年度公車補貼預算編列情形，市議員林德宇8日在議會質詢中指出，市府在雙十公車的超過票價上限補貼增列7億4065萬元，卻拿不出雙十公車政策補貼10元使用的人次數據，市府對外說市民限定會節省經費，但市庫支出與109年預算相同是30億元，他批評市府根本只是在搬弄預算項目。

林德宇表示，根據交通局提供資料，去(108)年台中市大眾運輸載運人次約為1.34億人次，與前幾年大致相同，已經到頂。他詢問，今年年初雙十公車政策上路後，有多少人次的乘客享受到搭乘10公里以上票價最多10元的優惠？

交通局長葉昭甫表示，今年因為疫情影響，數據比較混亂，各路線的載運量都下降，尤其上半年大部分路線大概都有20％左右的運量下降，但某些長距離、連接景點的路線運量則不減反增。

林德宇指出，今年市府在宣布雙十公車政策的新聞稿中，曾表示此政策僅會讓市府多負擔1億多元，這也符合今年編列的1億1407萬元預算。但明年度此項目預算卻增列7億4065萬元，來到了8億5472萬元，成長幅度近6.5倍。

林德宇質疑，交通局要增列這麼龐大的預算，卻連實際使用雙十公車補貼10元的人次數據都拿不出來，實在說不過去。

葉昭甫表示，增列預算是因為補貼方式從過去的里程式改為人次補貼，補貼方式影響到科目的列舉，但如果把幾個科目預算加在一起，整體經費仍是一樣的。明年開始市民限定後，就可以比較精準的統計使用公車優惠的人次數據。

林德宇批評，明年度的公車補貼預算中，市府支出仍是30億元，與今年一模一樣，葉昭甫曾表示市民限定政策上路後可節省約三成補貼經費，現在看來也不知道節省到哪裡去，市府根本只是在搬弄預算項目而已。

(中時 )