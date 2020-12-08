中台灣社團聯合會副會長、大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，企業經營長外，由信邦集團董事長王紹新闡述31年來的經營過程與危機處理，為產業企業上寶貴的一課。（盧金足攝）

台灣上市櫃公司協會創辦人榮譽副理事長施明豪表示，信邦集團董事長王紹新大器不藏私，樂於與產業界交流經營經驗。（盧金足攝）

台灣領袖講座8日在台中市舉行，主辦單位台灣上市櫃公司協會、中台灣社團聯合會，邀請信邦集團董事長王紹新主講，贏得滿堂彩。（盧金足攝）

台灣領袖講座8日在台中市福華飯店登場，主辦單位台灣上市櫃公司協會、中台灣社團聯合會，邀請信邦集團董事長、復旦台大校友會理事長王紹新主講，以「疫情之後-企業管理新思維」為題，暢談後疫情時代，企業如何因應。

從數學老師到百億大企業家，王紹新創造白手起家的傳奇，台灣上市櫃公司協會創辦人榮譽副理事長施明豪表示，王紹新不藏私，樂於與產業界交流經營經驗。

王紹新表示，他在台中出生，但3歲時就搬到苗栗，所以還學會客家話，剛開始的工作還是在台中教書，現在產業橫跨各國，與中台灣淵源很深，重視股東、員工與企業社會責任，打造幸福企業。

王紹新提及創業過程，不是有大把資金挹注，而是6個朋友每人拿出100萬，以600元開始拚事業，也結束他為人師表的生涯，有時回想，如果繼續當老師好處是什麼？顯然早已退休，逍遙自在。

當年他決心跨進電子業，1989年開始創立信邦電子，31年前資本額是6個朋友，一個人拿出100萬元，現在創造的龐大市值，但今年面對疫情，大家會問2020年好嗎？大家心知肚明2020實在是很悲慘的一年，尤其對製造業來講非常辛苦。

但他說，2020年底、2019年營業額成長，「不敢說很驕傲，但很有自信，在這個艱苦的時候，我們能夠有成長」，他分享處理事情的態度跟想法，就是除了疫情、天災以外，還有中美貿易糾紛，讓全世界各國的企業受波及，擔心供應鏈會斷掉。

王紹新表示，他們司一直採取分散式的策略，而且早期就開始轉型，不僅產品的分散，客戶也有分散，廠區生產的地方也分散，意即分散風險，他舉例有20家客戶所有的業績加起來，占公司業績50％，但在中美貿易大戰時，因為銷售地區是非常分散，減少受影響程度。

現在公司期待最大的就是台灣要推動離岸風電，整個離岸風電很前景，發電的效果非常高，信邦是離岸風電合格供應商，在台灣繼續擴張。

王紹新也分享經營管理概念，信邦集團對社會有責任，要盡量去做企業社會責任，還要創新，以深耕客戶導向，與客戶不是只有說還要會做，而且公司是唯才適用，企業文化是說到做到，承諾客戶和員工一定要做到，對供應商之間同樣的標準的心態，「我們永遠抱著一個誠信的原則去跟我們的客戶供應商，跟員工大家分享」。

(中時 )