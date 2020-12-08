航空界的傳奇英雄-查克‧葉格（Chuck Yeager）剛剛去世，享年97歲。他是一名平凡又偉大的人物，一生的經歷幾乎就是完整的航空歷史，從二戰時期的空中戰鬥英雄，到史上最傑出的飛機試飛員，雖未上過太空，卻讓所有太空人都尊敬萬分。我們很難總結他的航空事業，因為故事與成就實在太多。

雖然目前還沒有一部葉格的傳記電影，但是1983年，由好萊塢著名導演-菲利普·考夫曼（Philip Kaufman）所執導的電影「太空先鋒」(The Right Stuff)，卻留了很多篇幅描寫葉格的成就。這部電影源自1979年作家湯姆·沃爾夫（Tom Wolfe）的同名報導文學，講的是美國最初的7名太空人的故事。然而導演考夫曼把葉格的故事給加了進去，因為考夫曼認為，葉格的成就一點也不亞於太空人，這部電影中，由名演員山姆謝普(Sam Shepard)來演出葉格，而葉格本人也出鏡客串，飾演一名在酒吧裡的老飛行員。這部時長2小時半的電影，雖然票房不亮眼，但是2013年被美國國會圖書館選為「美國國家電影」。迪士尼與國家地理在今年重拍「太空先鋒」的影集版，可惜沒有加入葉格的故事。

1983年電影「太空先鋒」，葉格駕駛X-1火箭機超音速的段落。

葉格生於1923年，他在農村長大，很小的時候就極有冒險精神，被認為天生聰明，而且個性異常堅強。少年時就學會了狩獵，成為了一名熟練的步槍手和經驗豐富的戶外運動者。

1941年，葉格高中畢業後加入了美國陸軍航空兵(USAAF,美國空軍前身)，他最初是一名乘務長，負責比奇AT-11教練機(Beech AT-11)的事前維護。在他的第一次飛行期間，他暈機了。他感到有些挫折，於是決心成為飛行員，於1942年報考進入飛行學校。

飛行學校畢業後，他被分配到擔任貝爾P-39 「空中眼鏡蛇」戰機(Airacobra)的飛行員，他也經歷了第一次飛行事故。當時他的P-39Airacobra增壓器(supercharger )爆炸了，他Y離開飛機準備逃生，卻在跳出飛機時撞了機尾。所幸他的降落傘成功張開，在艱難的考驗中倖存下來，這是他非凡職業生涯中的第一次從飛機中逃生，之後還會有很多次。

葉格的第1個戰機座駕：P-39空中眼鏡蛇戰機。(圖/美國國會圖書館)

之後，葉格被派往英格蘭萊斯頓(Leiston)第357戰鬥機團，駕駛P-51野馬戰機(Mustang )，1944年3月4日，他取得了首次空戰勝利，擊落了1架梅塞施密特(Messerschmitt )Me-109戰機。不過第二天，即1944年3月5日，葉格在法國上空遭到擊落。

P-51與Me-109的空中死鬥，葉格也在二戰的歐洲戰場有這樣的經歷。(圖/youtube)

空戰發生在波爾多上空，3架德國空軍福克-沃夫(Focke-Wulf) Fw-190戰鬥機追擊葉格的P-51。據葉格的說法，他的P-51利用機動性能，支撐了一段時間​​，試圖在劣勢中反擊對手，但是德軍有3比1的優勢是無法挽回的。被擊落後，他降落在昂古萊姆鎮(Angouleme)附近，其實情況很危險，因為該鎮將是盟軍轟炸空襲的目標。

所幸葉格被法國抵抗軍發現，之後他有一段時間與這群抵抗軍一同併肩作戰，利用自己的知識，製造簡易爆炸裝置，幫助游擊隊員與納粹戰鬥。當時他與抵抗軍還有去拯救其他被擊落的飛行員，並在西班牙庇里牛斯山一帶打游擊。

1944年3月30日，他拯救了一名B-17的受傷飛行員奧馬爾·帕特森（Omar M.“ Pat” Patterson，還揹著他徒步穿越庇里牛斯山。在這段期間，葉格當了一回戰地軍醫，為帕特森進行緊急手術，而且對方也真的存活下來。當天稍晚，葉格與其他抵抗組織成員被美軍所發現，終於得已重返戰機中隊，繼續擔任飛行員。

1944年10月12日，葉格一天之內擊落了5架敵機，成為「王牌飛行員」(Flying Ace)，奇特的是，其中的兩殺，是在沒有開火的情況下完成的：當時他瞄向1架梅塞施密特 Bf 109時，這名對手飛行員有些驚慌，急速右轉與與他的僚機相撞，雙雙墜落。葉格說，這兩名飛行員之後都有跳傘逃生。

總計，葉格在歐洲戰場上，獲得了11.5場官方勝利，其中還有一次是擊落噴射式戰鬥機，也就是一架梅塞施密特 Me 262，他是看到Me 262準備著陸時發動攻擊的。葉格打趣道：「第一次看到噴射機時，我就能將其擊落！」

如果葉格的故事到此結束，那他已經是二戰傳奇空戰英雄，足夠名留史冊。但是對葉格來說，這只是前戲而已，他的航空生涯還在暖身階段，故事才剛剛開始。

1945年1月15日，他執行了他在二戰的第61次，也是最後一次飛行任務，此時歐洲戰火漸熄，他於2月初返回美國，剛好可以照顧懷孕的新婚妻子葛莉妮(Glennis Yeage)。二戰結束後，葉格繼續在軍中服役，並進入美國空軍試飛學校(U.S. Air Force Test Pilot School)，成為一名試飛員。

1947年10月14日早上10:44，加州穆羅克空軍基地(Muroc Tower,現改稱愛德華空軍基地)上空，葉格不舒服地坐在了一架B-29轟炸機，所掛載的貝爾X-1試驗機裡。他之所以不舒服有多種原因，首先B-29的炸彈艙在高空中會結冰，而葉格除了工作服外，就是一件保暖的皮夾克，而在他的後面是一個巨大的300加侖的冷凍液氧罐，又使他更冷了。

更重要的是，葉格在這次任務的兩天前，不慎摔馬斷了右側身的兩根肋骨。但是他不願放棄任務，只是傷勢如此嚴重，以至於他的右手不能出力，這就無法關閉X-1的駕駛艙門。沒辦法，葉格不得不在起飛前，悄悄告訴好友傑克·雷德利（Jack Ridley）這件事，請他想個辦法，雷德利鋸了一支掃把柄，把短柄交給葉格，使他可以用左手以槓桿原理鎖好X-1的駕駛艙門。除了雷德利以外，所有空軍基地的人員都對葉格傷勢一無所知。

更正，還有一名獸醫知道，因為葉格在摔馬後，找了一名獸醫幫他固定肋骨，避免基地的醫生知道他的傷勢。

這一天，是葉格第9次的X-1火箭動力飛行，也是該實驗機合計的第50次飛行，其主要任務就是突破音障，超過1馬赫。

與B-29一起伴飛的，是另一位傳奇飛行員鮑勃·胡佛中尉(Bob Hoove)，他駕駛洛克希德F-80流星戰機(hooting Star)，在空中觀測著。

畫家筆下的X-1火箭機脫離B-29轟炸機的情景。(圖/Revell )

當X-1從B-29上放下之前15秒鐘，葉格在無線電裡說：「讓我們了結它吧！」(Let’s get it over with)。B-29的駕駛鮑勃·卡德納斯少校(Bob Cardenas )開始倒數：「 10、9、8、7、6、5…3、2、1！」 卡德納斯出於某種原因，跳過了4。

當X-1被釋放時，情況不太好，此時lX-1的初速度只有240哩/小時(386.2公里/小時)，這有些太慢，理論數值是時260哩/小時(418.4公里/小時)才好，差別在於X-1的機翼很薄，要是速度不足，也就沒有足夠的空氣流過機翼，就沒有夠用的升力，造成X-1立即開始晃動並失速。

遇到這情況時，大多數正常飛行員可能會向後拉控制盤，使飛機的機鼻上高，更穩定的飛行姿態。但是葉格比他們都更有經驗，他把控制盤向前提，使飛機向下俯衝，這個反應更好，他把重力作為盟友，重力使X-1的速度更快，也就達到平穩狀態，葉格過了第1關。

然後，為了推進到更快的速度，葉格啟動4枚助推火箭，猛烈地感到了一陣爆炸，X-1迅速爬升到3.6萬英尺高空(1116公尺)。接著，葉格縮小油門，以節省火箭燃料，直到他繼續爬升至4萬英尺高空(1240公尺)，遇到稀薄的空氣時，他再使用4枚火箭中的2枚飛行，他將創造新的速度紀錄。

此時，他的速度表顯示，X-1達到0.92馬赫，還不夠。於是葉格再增加飛行高度到至4.2萬英尺(13000公尺)，並迅速加速至0.96馬赫，然後不顧一切的加大油門，接著葉格感到一股陣動，之後就變得非常平順，也安靜下來，他突破音速了，成了世界移動最快的人類。

根據葉格日後的回憶，他覺得飛機的速度表似乎有點故障，因為它停留在0.96馬赫的時間有點長，然後突然跳到1.06馬赫，這是新的飛行速度紀錄。

至於在地面上，基地曾經一度以為葉格出事了，因為他們聽到兩個巨大的聲響，這是日後被稱為「音爆」的現象，是超音速的證明。

當燃料快用完時，葉格將X-1帶回到較低的高度，完所有火箭燃料後，他以滑翔無動力的方式，安然的降落到跑道上。

在隨後的幾年中，葉格敲開了航空領域的大門，人類有足夠的把握向天上衝，克服了我們對未知速度的恐懼。在此之前，曾有人認為人類是不能超音速的，因為空氣會迅速跑到身後而窒息。

從這個角度來看，葉格的貢獻，足以與歷史上的探險家們，比如發現新大陸的哥倫布（Christopher Columbus）、繞行地球一周的麥哲倫（Ferdinand Magellan），登陸南極點的阿蒙森（Roald Amundsen）等人齊名。

葉格的職業生涯還遠遠沒有結束，他繼續進行好幾個重要的試飛工作，其中還駕駛過蘇聯的米格15，這是韓國戰場上，投奔自由的敵方戰機。

葉格與X-1A實驗機，在這次實驗，葉格遇到慣性耦合現象，差點出事，所幸憑著飛行經驗挽救回來，飛機也安全著陸。(圖/美國空軍)

電影太空先鋒當中，葉格駕駛X-1A遇到失控的段落。

不過到了1953年，葉格的好運氣差點就中斷了，在另一項創紀錄的2.4馬赫飛行中，葉格駕駛的X-1A出現失控，飛機突然完全不能控制，飛行高度整整跌了14000公尺，直到X-1A掉入更濃的空氣中才好轉，葉格再次以超凡的飛行技巧，把飛機從失控中中恢復過來，使飛機正常著陸。航空專家在研究後才知道，葉格遇到了稱為「急滾慣性耦合」(Inertia coupling)的現象，解決的辦法是增加垂直尾翼的高度，這也就是為何日後的戰機(在第5代戰機之前)，都有著高大的垂直尾翼，甚至大型戰機還需要2片，比如F-14、F-15、MiG-31、Su-27等等。

相當特別的是，葉格繼續轉飛現役戰鬥機，包括F-86佩刀戰機(Sabre)、F-100超級佩刀(Super Sabre)，直到遇上一次NF-104測試機的失事後，才結束了他的實驗機生涯。

但是，他的戰鬥生涯卻竟還沒有結束。1966年，葉格以45歲的高齡參與了越戰，大多數時候是擔任B-57坎培拉轟炸機(Canberra)的成員，在越南上空進行了127次戰鬥任務。1968年，葉格調回戰鬥機部隊，在北卡羅來納州的西摩·強生空軍基地(Seymour-Johnson AFB)第4戰術戰鬥機聯隊，擔任F-4幽靈戰機(Phantom II)的飛行員，直到1975年才退休。由於他的貢獻太大，葉格離開空軍時，最後的軍階是準將，這對於一個沒有上過大學的人來說，是一個了不起的成就。

2012年，89歲的葉格，再次登上駕駛艙，乘座現代化的F-15鷹式戰機( Eagle)，來紀念他的第一次超音速飛行，他可能成為最老戰機飛行員的成就。

葉格與F-15鷹式戰機。(圖/美國空軍)

葉格知道自己會名留史冊，使得他相當保護自己的角色形象還有個人品牌，有一個顯而易見的事實是，雖然葉格算是平易近人，但是他不隨便簽名，甚至可以說，要獲得葉格的親筆簽名是一項艱鉅的任務，這使得許多收藏家，將取得葉格親筆簽名當作是值得吹噓的一件事。

比如說，2019年，葉格曾向法國空中巴士集團（Airbus）提起訴訟，指控空巴未經葉格的同意，使用他的名字和形象推銷空巴的新直升機。

雖然如此，但是葉格仍然免不了被一些通俗作品給引用，比如軍事擬人化輕小說-動漫作品「強襲魔女」(英文名：Strike Witche)當中，有個角色叫「夏洛特·E·葉格」( Charlotte E Yeager)，設計成一名橘髮的巨乳美少女，並以突破速度紀錄而聞名。很明顯就是取材自葉格的生平。

葉格晚年時常常在推特上與網友們聊天，也有人問過他對強襲魔女、夏洛特·E·葉格的看法，還有把這位美少女的形象給他看。老爺子沒有生氣，僅說「沒意見」(no opinion)。

最後，在著名科幻系列影集「星際爭霸戰」(STAR TREK )當中，曾以多種型式向葉格表示致敬，比如在「深太空九號」(DeepSpace 9)中，有出現過葉格號星艦(USSYeager,NCC-65674)，在星艦前傳(STAR TREK：Enterprise)的片頭畫面中，也有葉格與X-1的歷史紀錄影象。最新的「發現號」劇集中，也有一艘葉格號星艦(NCC-1437)

(中時新聞網)