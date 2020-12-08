新北市新店央北最新公開的新案「央北鑫建築」，8日宣布，與尚騰汽車新北保時捷中心，首度跨界合作，將邀請客戶前來賞好房、也賞名車，今天就有4輛Porsche保時捷跑車，進駐接待中心，將有為期2個月的體驗期。

鑫建築團隊今天表示，Porsche超過七十年歷史，寫下傳奇、成就不朽，更持續突破極限，不斷為車迷創造驚喜；在電動車的浪潮中，Porsche以品牌首款純電跑車Taycan乘載著過往在賽道上的資產，引領Porsche邁向全新紀元。而鑫建築團隊，則在中、永和深耕43年，以幾近零負評的口碑贏取信任；在央北重劃區的第二案「央北鑫建築」，以品牌之名挑起建築脈動，揉合國際思維與在地精神的思維，為全新世代建築寫下新定義。

鑫建築團隊與尚騰汽車新北保時捷中心的合作，緣起於對未來美好生活的共同信念，深信唯有創新與永續，是引發消費族群熱情的不二法門。為此，於「央北鑫建築」銷售現場，除了展示不同款式的保時捷汽車外，未來更將舉辦Porsche首款純電跑車的試駕體驗，為房地產的銷售模式，注入創意與跨界的創意能量，預計展期約2個月，於近日揭開序幕。

鑫建築團隊表示，央北全新個案「央北鑫建築」於12月初正式公開，潛銷期間便收穫熱烈迴響，詢問度極高，尤其深受新店區域客與北市南區客戶青睞。

新店央北重劃區素有雙北南大直美名，河岸綠地高綠覆與低密度開發的特性，為未來宜居城市打造全新願景。

「央北鑫建築」地處央北重劃區中心點，位居十四張捷運聯開案與小碧潭站之間，近距7,700坪中央公園僅3分鐘距離，並垂手可得大坪林商圈、中正路商圈、中央新村商圈與七張站商圈。

「央北鑫建築」規劃24坪與28坪2房，35坪與38坪3房超尺度格局，禮聘張維哲建築師、吳書原景觀設計、林馬克公設空間、朱文英燈光設計等國內外建築團隊聯手打造，並預計取得綠建築鑽石級、智慧建築黃金級等國家認證標章；亦委請來自瑞士國際認證單位SGS建物生產履歷把關施工品質，超乎想像的貨真價實，冀望帶給新世代的消費者物超所值的真實感受；在建築結構安全上，除了付諸第三方結構外審之外，引進日本新日鐵與住友理工雙制震系統，在鑫建築團隊的品牌架構下，為一輩子的家打造堅實並經久耐用的穩固基礎。

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