延續雙11買氣，HAPPY GO瞄準剁手族，即日起攜手電商業者遠傳friDay購物、momo購物網、松果購物，再祭雙12年終壓軸兌點優惠，持續犒賞卡友，最高回饋1萬2000點。鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，第4季是消費者歲末年終犒賞自己的時刻，隨著汰舊換新的需求升溫，卡友也更懂得聰明消費，在購物大檔雙重累積點數。

根據卡友於遠傳friDay購物的消費數據顯示，雙11檔期的累計消費金額較去年同期成長5成，每人平均消費達到8000元以上，平均每次消費累積的點數成長近7成，成績亮眼，因此HAPPY GO把握年終最後一波大檔推出眾多兌點優惠，再掀歲末購物高峰。

即日起至至12月23日，遠傳friDay購物主打40點換60元購物金，雙12活動期間消費滿5000元再抽美國AOC 55吋萬元電視機，12月12日、13限時2天消費滿1200元再抽整車商品0元；遠東銀行信用卡也提供「刷卡滿額禮」和「瘋狂網購月活動」2大優惠，單月累積消費滿5,00元回饋150元，12月12日和12月22日2天刷卡單筆消費滿1212元再回饋121元。

HAPPY GO結合momo購物網年終加碼，共計超過9000名中獎機會，即日起至12月14日不限消費金額使用點數折抵帳單，抽HAPPY GO點數12點，共回饋4000名，累計兌點達2次有機會獲得1200點；12月12日當日限定，兌點達1萬2000點可抽1萬2000點；新戶活動期間首次兌點再抽120點。

另，攜手松果購物即日起至12月16日推出凡消費使用點數折抵訂單，不限金額即享筆筆回饋10點，單筆兌點達400點，筆筆回饋20點，消費累計兌點達指定門檻800點，加碼抽1212點。

(中時 )