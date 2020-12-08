金庸經典武俠小說《倚天屠龍記》翻拍無數次，光是電視劇就有八版本，新版《倚天屠龍記》找回曾演出卡司，像是當年紅遍中港台的「最美周芷若」周海媚，在新版《倚天屠龍記》中晉升為「最美滅絕師太」。今年54歲的周海媚保養得宜，被譽為「不老女神」，她分享「凍齡秘笈」，就是保持好心情，不要愁眉苦臉，面對事情的心態，才是關鍵的。

周海媚說到，新版《倚天屠龍記》除了服裝、整體質感更講究之外，新版「滅絕師太」有別以往只想報仇，新版「對弟子有一些感情戲」。此外場景方面，劇組為挑戰忠於原著，多捨棄電腦特效、盡可能實景拍攝，其中重要場景「冰火島」，全劇組赴新疆喀納斯拍攝，為完整呈現「六大派圍攻光明頂」，劇組更是直接拉到寧夏銀川取景。

歷代張無忌皆由英俊小生飾演，最廣為人知莫過於鄭少秋、梁朝偉、馬景濤、吳啟華等不同版本，新版「張無忌」由新生代演員曾舜晞詮釋，周海媚也相當欣賞他的努力。劇中有不少武打橋段，面對大量台詞、睡眠不足的高壓環境，甚至有一場吊鋼絲戲碼，曾舜晞頂著高燒拍完，他說：「如果這件事是你真正喜歡做，我覺得無所謂，像我們這種新人演員都要拚搏一點，我覺得這樣才會有機會。」《倚天屠龍記》9日起，每週一至週五晚間8點至10點在中天娛樂台播出。

「最美周芷若」周海媚，在新版《倚天屠龍記》中晉升為「最美滅絕師太」。（中天娛樂台提供）

新版《倚天屠龍記》由新生代演員曾舜晞，擔綱飾演男主角張無忌的重任。（中天娛樂台提供）

金庸經典武俠小說《倚天屠龍記》由曾舜晞、陳鈺琪、祝緒丹以及周海媚等人主演。（中天娛樂台提供）

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