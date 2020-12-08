美國總統拜登日前說暫不會與其他國家簽署任何新的貿易協定，讓外界質疑我們萊豬白吞。經濟部長王美花今稱，將心比心，對一個新總統他要優先解決國內的問題，是可以理解。此話遭藍委與網友砲轟「誰來比台灣的心」，經濟部隨後隨後也發稿為部長辯護，指這是從拜登新當選人角度看，話語有被誤植與過度延伸。

王美花今天說明，每個國家有它國內問題待解決，看待他(拜登)的角度可以理解。她強調，與美國簽署經濟繁榮夥伴對話，是在既有與USTR(美國貿易代表署)管道外，又增加一個對話，來促進台美之間合作。

經濟部表示，部長解釋是說明若從拜登總統當選人的角度來說，先處理國內問題可理解。部分媒體將其答覆誤植為「我們要將心比心」，甚至延伸為「要台灣人對美國將心比心」，與現場的答覆不符。

至於未來的美國新政府若提高國內議題的優先順序，經濟部指出，正可凸顯「台美經濟繁榮夥伴對話」中，所觸及的供應鏈、5Ｇ、全球健康安全等議題重要性。像是台美之間的供應鏈合作互補，同時創造美國與台灣的投資與就業，就切合兩國經濟發展需要。也顯示台美的經濟繁榮對話所打造的相關機制，可在美方優先處理國內議題時，持續深化台美間的經貿合作。

(中時 )