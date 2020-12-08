高雄8日晚間接獲通報，從北邊的岡山、阿蓮區到市中心苓雅區都有民眾表示聞到異味，高市環保局循線追查，發現原來是台南市歸仁區農場起火，濃煙隨著風勢往南飄散，連50公里外的高雄市政府四維行政中心附近也聞得到。

高雄市區晚間傳出多起異味通報，由於通報範圍相當大，一度擔心是槽車外洩，不過聞起來較像是燒焦味，市議員邱俊憲向環保局查詢後，確認這股異味來自台南，立刻透過LINE群組向市民公告。

高市環保局表示，稽查人員獲報後，藉由微型感測器數據分析，首先出現高值地區是阿蓮區，巡查人員立刻至現場察看，目視發現緊鄰阿蓮區的台南市歸仁區一處農場大火，由於今日吹北風，初判異味即是來自農地火勢，已通報台南市環保局。

據了解，歸仁的農場大火發生於晚間5點多，高雄市區約晚間6點起陸續通報異味，包括北高雄的岡山、湖內、路竹、阿蓮區到橋頭、楠梓、左營，北高雄監測到的pm2.5濃度一度破百，甚至連50公里外的高雄市政府一帶都有民眾反映聞到異味。

(中時 )