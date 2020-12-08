日本東京都知事小池百合子今天宣示，東京都將從2030年起禁售純燃油車。這項減碳計畫比日本政府宣示目標提前大約5年，雖不涉條例修正也沒有罰則，但有助整體社會邁向減碳。

日本經濟新聞報導，小池今天在東京都議會答詢時宣布，東京都將從2030年起，以只能販售包括油電混合動力車及純電動汽車等「電動車」作為目標。

她表示，到2030年止要讓純燃油車販售數字歸零；純燃油機車的部分，最遲到2035年止也要達成零販售。此舉主要目的是希望減少以純汽油為動力的新車販售，有助降低排碳量。

由於東京都汽車掛牌數僅次於愛知縣，在日本47個都道府縣中名列第2，這項提前禁售純燃油車的政策目標，將對汽車製造廠的研發戰略帶來影響。

東京都在此之前的目標，是2030年前達成新車販售數有一半是純電動車等環保車種，且給予每位購車民眾30萬日圓購車補助。

但隨著全球禁售純燃油車的時機正在形成，小池今天強調「大都市的職責」，所以透過2030年禁售純燃油車來表達進一步強化對策的想法。

東京都政府不會提出條例修正案，而是透過「籲請」業界團體等方法，希望汽機車製造商等相關企業進行因應；雖然對達不到目標的業者沒有罰則，但此舉有助整體社會邁向減碳。

在此之前，日本政府經濟產業省宣示以2030年代中期為目標，讓日本境內新車販售轉為純電動車或油電混合動力車。小池說，東京都要領導世界潮流。

日本時事通信社報導，東京都政府先前訂定禁售純燃油車目標是2050年，這次的宣示將期限大幅提前；日本政府訂定的禁售純燃油車目標是2030年代中期，東京都的目標也領先中央政府約5年。

(中央社)