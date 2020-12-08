印度有許多農民為了抗議政府通過的農改新法，近來一直封堵首都新德里的道路，今天更發起為期一天的全國大罷工，要求政府撤銷放寬農產品銷售限制的新法。

法新社報導，數以萬計的農民11月27日開始在首都新德里郊區紮營，抗議政府通過的農改新法。這是印度教民族主義政府所面臨的最大挑戰之一。

這些農民誓言要封堵全國各地主要道路和鐵路長達數小時之久，他們獲得鐵路人員、卡車司機、教師和其他工會支持。

當局已在德里街頭加派數千名警員，並在印度其他地區加強安全措施。

農民和各部會首長經過5輪談判後，仍無法縮小雙方分歧。在首都郊區紮營的農民和支持者人數愈來愈多，他們誓言除非廢除農改新法，否則他們不會回家。

新法將允許農民在公開市場銷售農產品，包括向連鎖超市出售，而不是被迫透過保障最低價格的國營組織販售農產品。

但農民表示，新法會讓農業受大企業擺布，大企業會壓低農產品價格。政府則堅稱有必要進行改革，給予依舊是印度經濟支柱的農業一個長遠未來。

(中央社)