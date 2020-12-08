奇美醫學中心提供家庭照顧高負荷者的支持服務。(曹婷婷攝)

台南一位65歲罹癌阿嬤兒子4年前0206地震當晚到維冠大樓訪友喪命，留下重度智能障礙子，阿嬤數度向居家照顧服務員吐露「兒子當年怎不把孫帶走？」奇美醫學中心今年3月介入提供家庭照顧者支持服務，阿嬤終於願意帶孫出門，照顧重擔雖未減，至少不再獨自苦撐。

社會頻傳照顧久病家人而走上絕路的悲劇，根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，台灣照顧者照顧歷程平均約9.9年，日平均照顧長達13.6小時，遠遠超過上班時間，有人甚至因此萌生尋短念頭或抗拒被關心，消極度日。

奇美居家服務中心督導高金盆表示，奇美醫學中心今年3月開始服務永康區高負荷家庭照顧者，收案43位、電話關懷408位，收案者中多為老人顧老人，以失智、失能症狀居多，但也有父母照顧思覺失調症兒子及阿嬤顧孫的個案。

高金盆說，照顧者往往有迷思，認為自己家人、只有自己能照顧得最好，不放心讓外人照顧，而忽略自身狀況，最後自己身心也被拖垮，後續衍生更多社會問題。

78歲阿慧阿姨照顧患失智症的90歲老伴４年，年輕時，先生非常疼愛她，家庭日常生活和樂，但罹患失智症後性情轉變，情緒失控還會出言謾罵，4年多來看著先生失智狀況惡化，有時會感到心力交瘁，今年3月開始參加紓壓、照顧技巧訓練、輕旅行等活動，心情開朗許多，還可接觸很多新事物。

奇美醫學中心家庭照顧者服務計畫社工師林宛俞表示，阿姨有時會帶先生一起參加活動與課程，工作人員及其他照顧者們會協助關心先生的狀況，形成相互支持的環境，讓阿姨的照顧工作可以喘口氣。

奇美醫學中心今年辦理30場家庭照顧者紓壓活動、4場紓壓輕旅行，安排製作粉彩指繪陶瓷杯墊、溏心蛋製作、玩色畫布鐘等活動，照顧者與被照顧者一起完成作品時，往往都會和其他人開心互動。

(中時 )