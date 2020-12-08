由恆春獨立書店「紅氣球書屋」發行的免費刊物《ㄏㄧㄠˇ日子》迴響大，以生活視角展現恆春人文風土，意外成為觀光大使。（謝佳潾攝）

由恆春獨立書店「紅氣球書屋」發行的免費刊物《ㄏㄧㄠˇ日子》，是以生活視角、詼諧口文呈現恆春半島的人文風土，而看似小學畢業紀念冊的排版，卻意外成為新旅遊指南，並成功帶起一股「不觀光才有生活感」的新興旅遊風氣。

「『ㄏㄧㄠˇ啊、ㄏㄧㄠˇ啊』是恆春再熟悉不過的口頭禪了……」免費刊物《ㄏㄧㄠˇ日子》開宗明義介紹「ㄏㄧㄠˇ」就是恆春版的「對啊」，紅氣球老闆娘郭德慧說，聽到這個聲音，就會知道恆春到了。

郭德慧指出，其實在2018年、也就是書店開張的首年，她就自費發行《ㄏㄧㄠˇ日子》的首刊，但當時因經費不足，該刊只是1張摺頁紙且僅發行1刊，不過在獲邀參加設計展嶄露頭角後，至今詢問度居高不下，好多讀者與遊客都將這種「不觀光」的刊物當成新旅遊指南。

「它不介紹哪裡好玩，講的是恆春半島的日常。」郭德慧介紹道，《ㄏㄧㄠˇ日子》是她為恆春寫的日記，也是獨立書店與地方情感連結的媒介，更是在網路資訊爆炸的時代、能適時吸引大家讀報的亮點，每個人都會關心參與其中的人事物，進而讓更多人有興趣探索。

她說，網路的東西太多太雜會被覆蓋、遺忘，但紙本不會，加上《ㄏㄧㄠˇ日子》的邀稿對象老少都有，它的參與度高、討論度就高，因此今年特以實體書店的補助經費再發行進階版，很開心睽違2年後《ㄏㄧㄠˇ日子》依舊受歡迎，有不少遊客看了之後來恆春尋寶。

她說，雖然這次的經費只夠發行8刊，但之後仍會設法繼續下去，《ㄏㄧㄠˇ日子》是老少咸宜的刊物，有教育、生態、環境、文化等內容，且範圍遍及恆春半島，值得一再出刊。

(中時 )