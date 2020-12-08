新北市一名男子日前與妻子赴台中喝喜酒，到停車場準備離開時，才發現錢包在老婆那裡，身上沒有現金可以支付40元的停車費。男子突發奇想跑到警察局向值班員警借錢，卻踢到鐵板遭拒。事後男子竟然在臉書發出超過2千字的長文，痛批台中警方冷血。反而遭到上萬網友一面倒砲轟，取暖文當場遭到打臉。

臉書社團「爆料公社」，日前出現一篇文章，男子說他在5日帶著家人從新北市到台中喝喜酒，就在停車後才發現，錢包在老婆身上，自己身上沒現金沒辦法繳40元的停車費，當下無計可施的他，最後聽從孩子建議，硬著頭皮走到警局向員警借錢繳停車費。

員警回應男子，說明借錢並非他們的業務範圍，並建議他找親友幫忙，男子聽了則解釋，一家人從台北下來，並無親友住在台中，但還是遭員警回絕。男子事後PO文痛批，「謝謝台中警察，讓我知道原來警察跟你我一樣，為了一份薪水勉強工作，當警察也不是因為比較熱心、有正義感，而是為了領一份薪水而已，所以不能期望他們幫忙你，即便只是舉手之勞」。

PO文中還強調，他因為臉皮薄不敢向路人和店家借錢，最後搭了計程車花了400元的車資、以及往返1小時來解決這件事，文中還揚言要上台中市府市民信箱反映。男子甚至痛批說警察是「人民保母」太諷刺，「視民如親」可改為「視民如糞」更為恰當。

超過2千字的長文曝光，立刻成為網友討論焦點，留言一面倒地力挺警察，撻伐原PO男子，「你有手機，怎不打給你老婆來處理，你還好意思說警察不借你錢就該死」、「人民保母不是人民ATM欸，你是不是搞錯了什麼」、「怎麼會有人把這樣的奇葩經歷分享上來，想要公審警察，結果自己被打臉」，「臉皮薄你家的事，明明就跟路人開個口就可以解決你偏偏要搞這麼大一齣，還要上網來鞭警察」、「臉皮薄不敢跟路人開口卻有臉上爆料讓人鞭，真是奇葩的人！」

取暖文變成打臉文，原PO趕緊刪文，關帳號。不過，離譜的事蹟仍被網友截圖轉發，成為砲轟對象。

(中時新聞網)